مداد , الفرق الكبير بين أسعار الصرف يحد من ورود الحوالات بالطرق الرسمية!

واصل سعر صرف الليرة السورية استقراره النسبي مقابل الدولار الأميركي في السوق الموازية للأسبوع الثاني على التوالي، إذ ما زالت مستويات تداوله قريبة من مستويات 462 و468 ليرة سورية للدولار الأميركي.

وبحسب التقرير الاقتصادي لمركز دمشق للأبحاث والدراسات «مداد» فإنه على الرغم من الرسائل الإيجابية التي حملها البيان الختامي لمؤتمر سوتشي والذي مهد الطريق لبدء حوار سوري سوري لحل الأزمة السورية، فإن التطورات العسكرية والأمنية في الشمال السوري قد أرخت بظلالها على المشهد حالياً. الأمر الذي انعكس حالة من الترقب والجمود في الأسواق المحلية.

على حين استمر تدفق الحوالات من الخارج وضمن مستوياته الطبيعية، وإن كان القليل منها فقط يجد طريقه للقنوات الرسمية وذلك بسبب الهامش الكبير بين السوقين الرسمية والموازية الذي يصل إلى نحو 40 ليرة سورية مما يحرم المصرف المركزي من كميات كبيرة من القطع الأجنبي. ولا تبدي السلطات النقدية حالياً أي رد فعل تجاه سوق الصرف فقد استمر المركزي في سياسة تثبيت أسعار الصرف الصادرة عنه مقابل الدولار الأميركي دون إعطاء أي إشارة منه إلى السوق فيما يتعلق باتجاه تحرك سعر صرف الليرة السورية في الفترة القادمة.

أما في السوق الرسمية فقد استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي لدى المصارف وشركات الصرافة، حيث استمر مصرف سورية المركزي في تثبيت سعر زوج الدولار الأميركي /الليرة السورية عند مستوى 436 ليرة سورية للدولار الأميركي الواحد، وكذلك سعر شراء الدولار الأميركي لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج بالليرات السورية عند مستوى 434 ليرة سورية، وسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي بموجب النشرة الرسمية عند مستوى 438 ليرة سورية للمبيع 435 ليرة سورية للشراء.

أما بالنسبة لسعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو في السوق الموازية فقد تراجع خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليرتفع زوج (اليورو/ ليرة سورية) إلى مستوى 583 ليرة سورية في نهاية الأسبوع مقارنة مع مستوى 581 ليرة سورية المسجل في نهاية الأسبوع السابق، وبما نسبته 0.34 بالمئة. على حين ارتفعت الليرة السورية في السوق الرسمية أمام اليورو بما نسبته 0.22 بالمئة، لينخفض زوج (اليورو/ ليرة سورية) إلى مستوى 541.6 ليرة سورية في نهاية الأسبوع الماضي مقابل مستوى 542.78 ليرة سورية في نهاية الأسبوع السابق.

الوطن

مداد , الفرق الكبير بين أسعار الصرف يحد من ورود الحوالات بالطرق الرسمية!