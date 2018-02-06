شركة حكوميّة تصدّر 3.6 طن من العرق لأميركا

صدّرت شركة حمص لتصنيع العنب “زيدل” نحو 3.6 طن من العرق إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال العام الماضي، فيما وصلت أرباح الشركة إلى نحو 485 مليون ليرة سورية.

وأكد مدير عام الشركة، جرجس حموي أن الشركة أنتجت 911 ألف ليتر بقيمة تصل لنحو 1.12 مليار ليرة وبنسبة تنفيذ بلغت 53% من الخطة الإنتاجية للشركة والبالغة 1.734 مليون ليتر، والتي تضمنت إنتاج 1.544 مليون ليتر عرق و140 ألف ليتر نبيذ و20 ألف ليتر براندي.

وبيّن الحموي وجود عدد من الصعوبات التي تعانيها الشركة، منها قلة كميات العنب المسلمة للشركة في 2017 والتي بلغت 1,226 طناً رغم أن سعر الكيلو حدد بـ125 ليرة وتم تسديد كامل القيمة للفلاحين بشكل مباشر.

واعتبر الحموي سعر العنب العام الماضي، سبباً لرفع سعر البيع للمنتج مما انعكس سلباً على عملية التسويق، مشيراً إلى أنه تم استلام كمية حوالي 462 طناً من الصوما من ” الشركة العربية السورية لتصنيع العنب ” في السويداء، وتم تسديد قيمتها بالكامل، معتبراً أن “هذا الأمر ساعد على الاستمرار في العملية الإنتاجية”.

وقدّم حموي بعض المقترحات لتحسين الإنتاج، منها إلغاء أو تخفيض رسم الإنفاق الاستهلاكي والبالغ 20% من قيمة المنتج، والسماح بوضع سعر للعنب يتناسب مع العائد الاقتصادي المتوقع للشركة من التصنيع، ورفع الرسوم الجمركية على الكحول المستورد.

وأعلنت شركة تصنيع العنب بحمص “زيدل” في آذار 2015، أنها بدأت بتصدير كمياتٍ من مختلف منتجاتها إلى الولايات المتحدة الأميركية مثل: براندي، وويسكي، وبعض المنتجات الشعبية كالعرق، والنبيذ، بعد توقيع عقدٍ رسمي مع أحد التجار.

وحققت شركتا العنب في حمص و السويداء خلال العام 2017 ربحاً قدره 843 مليون ليرة وبزيادة 223 مليون ليرة عن 2016.

الاقتصادي

شركة حكوميّة تصدّر 3.6 طن من العرق لأميركا