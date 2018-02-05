ما لا تعرفونه عن الخط الأبيض على الدجاح , مؤشّر خطير؟

ما لا تعرفونه عن الخط الأبيض على الدجاح , مؤشّر خطير؟

يميل عدد كبير من الأشخاص للحوم البيضاء عكس الحمراء نظرًا لبعض المشاكل الصحية التي تتسبب بها هذه الأخيرة.

تعرف اللحوم البيضاء بقيمتها الغدائية التي لا تتسبب في ارتفاع الكوليسترول في الدم، وعلى الرغم من هذا يجب أن يتناول الإنسان اللحوم كيف ما كان نوعها بشكل معتدل وأن يعتمد في نظامه الغدائي على السوائل، الخضار والفواكه بشكل كبير، لأن اللحوم تحتوي على البروتين الحيواني والذي يمكن أن يتسبب بالعديد من المشاكل الصحية للإنسان.

تحتوي لحوم الدواجن على بروتين مخفض الدهون عكس اللحوم الحمراء، الأمر الذي يساعد في وقاية الإنسان من أمراض القلب والأوعية الدموية، وتنظيم مستويات الكوليسترول عن طريق تحسين محتوى الدهون في الدم. فلابد من أنك لاحظت يوما عند شراء صدور الدجاج وجود خط أبيض.

ونشر موقع “غود هاوس كيبينغ” نتائج دراسة علمية حول أهمية أو خطورة وجود هذا الخط الأبيض على صدر الدجاج، وتوصل العلماء إلى أن هذا الخط، هو مؤشر للعلاقة بين الدهون والبروتين الذي يحتوي عليه الدجاج، فإذا بدا هذا الخط كبيرا وواضحا، فهذا يعني أن نسبة الدهون في الدجاجة كبيرة وأن نسبة البروتين أقل نسبيا، وهنا الأمر لا يتوقف فقط على فكرة زيادة الوزن، بينما الفوائد الصحية من تناول لحم الدجاج، فالبروتين هو العنصر الأساسي المستهدف من تناول اللحوم بشكل عام.

وأكد العلماء أن الشريط الأبيض في الدجاج لا يؤثر سلبا على سلامة الإنسان. كما أشار أخصائيو التغذية الى أن الدجاج يبقى الخيار الصحي عكس تناول اللحوم الحمراء.

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ما لا تعرفونه عن الخط الأبيض على الدجاح , مؤشّر خطير؟