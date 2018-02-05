أطعمة لا يجب تركها مطولًا في الثلاجة , إكتشفوها!

أطعمة لا يجب تركها مطولًا في الثلاجة , إكتشفوها!

من المتعارف عليه ان مدة صلاحية بعض الأطعمة تعتمد على طريقة حفظها وتخزينها مقارنة مع التواريخ التي تضعها شركات الإنتاج عليها والتي تختلف من منتج إلى آخر بحسب تركيبته.

ولأن المسألة بغاية الأهمية سنكشف لكك عن بعض الأطعمة التي قد لا تدركون أن حفظها في الثلاجة لا يعني أنها ستبقى صالحة لوقت طويل، بل على العكس.

يمكنكم حفظ البيض في الثلاجة حتى شهر واحد اما بعد سلقه فلا يمكنكم حفظه فيها لأكثر من أسبوع واحد.

اما الخيار فتستطيعون حفظه لأسبوع واحد على أبعد حد في الثلاجة.

الجبنة البيضاء غير المعلبة تبقى صالحة بعد أسبوع من فتحها وحفظها في الثلاجة.

في حين أن الخس وخضروات السلطة يمكنكم حفظها لمدة 3 الى 5 أيام بشرط عدم غسلها.

اما جبنة الشيدر فيمكن حفظها في الثلاجة من 5 الى 7 أيام بعد فتحها.

وأخيرًا، معجون الطماطم يحفظ قبل فتحه لمدة عام تقريبًا اما بعد فتحه وإذا وضع في وعاء مغلق بإحكام يبقى صالحًا لمدة 6 أشهر.

(صبايا ستايل)

أطعمة لا يجب تركها مطولًا في الثلاجة , إكتشفوها!