تخلص من الحموضة و حرقة المعدة من خلال هذه الطرق

عادة ما تصيب مشكلة حرقة المعدة والحموضة أغلب الاشخاص، وبالذات بعد تناول وجبة دسمة، وتتواجد الى جانب الادوية العديد من العلاجات المنزلية التي قد تساعدكم في مواجهتها، حول علاج الحموضة وحرقة المعدة اليكم مايلي:

علاج الحموضة وحرقة المعدة تغذويا!

حرقة المعدة Heartburn أو حموضة المعدة كما هو متعارف عليه، وتحدث عادة نتيجة وجود مشكلة الارتجاع المعدي المريئي Gastro-oesophageal reflux disease) GORD) التي يرتد فيها الحمض وافرازات المعدة خارج المعدة الى المريء. مما ينتج عنه حرقة في الصدر وشعور بعدم الراحة وخاصة ما بعد تناول الطعام، ومذاق غير مرغوب به في الفم، وألم عند البلع.وقد تصيب اعراض حرقة المعدة اغلب الاشخاص، ولكن بمجرد تكرار ظهور الاعراض، فقد تكون مؤشرا الى وجود مشكلة صحية تستوجب العلاج بشكل جدي واستشارة الطبيب.

أما عن أسباب حدوث الارتجاع المعدي المريئي GORD، فيعتقد أن عدة عوامل قد تكون السبب وراء الاصابة به أهمها هو ضعف في عضلة صمام الفؤاد الذي يربط المعدة بالمريء ويقوم عمله بالاساس على منع ارتداد حمض المعدة والطعام المهضوم الى المريء.وبعض الحالات ممكن ادراجها تحت مسمى عوامل الخطر لزيادة فرص الاصابة بالارتجاع المعدي المريئي، وحرقة المعدة، وتشمل:

– السمنة و زيادة الوزن المفرطة، اذ ان تراكم الدهون الزائدة في منطقة البطن له دور كبير في الضغط على المعدة، واضعاف صمام الفؤاد مع الوقت.

– الحمل، فبالاضافة الى كون ثقل الجنين سيضغط على المعدة، يتم في هذه الفترة احداث تغيير في مستويات الهرمونات في الجسم والتي بدورها يمكن أن تضعف صمام الفؤاد.

– تناول وجبات دسمة وعالية بالدهون، اذ ان انها تحتاج المعدة الى فترة اطول من الوقت للتخلص من حمض المعدة بعد هضم هذه الانواع من الاغذية.

– تناول انواع معينة من الاطعمة أو المشروبات ، كالتي تحوي الكحول أو الكافيين، المشروبات الغازية أو النعناع، أو البصل، أو معجون الطماطم وعصيرها، والحمضيات.

– النوم بعد الاكل مباشرة.

– تناول بعض انواع الادوية مثل: ادوية علاج الربو، الاسبرين، وبعض انواع المضادات الحيوية، وموانع الحمل، ومضادات الاكتئاب وغيرها .

-استهلاك التبغ والكحول والقهوة والشوكلاتة بكميات كبيرة وجد بانه ىقد يكون له دور في حدوث استرخاء عضلات صمام الفؤاد.

– بعض الحالات المرضية، مثل: الفتق الحجابي، الربو، أو في حالات خزل المعدة Gastroparesis التي يصبح فيها التخلص من حمض المعدة بطيء، وهي شائعة عند مرضى السكري تحديدا .

– الاجهاد والضغوطات النفسية.

تجنب بعض العادات أو القيام بها قد يكون ذو فعالية في علاج الحموضة دون اللجوء الى تناول الادوية :

– اذا ما كنت تعاني من السمنة فعليك بتقليل الوزن قبل كل شيء، فهذا سيقلل من الاعراض الجانبية، ويخفف من الضغط على المعدة.

– الاقلاع عن التدخين سيساعدك كثيرا، اذ ان للتدخين دور في تهيج الجهاز الهضمي ، وزيادة الاعراض سواءً.

– تناول وجبات صغيرة الحجم وأكثر تواترا من شأنه علاج الحموضة والتقليل من اعراضها، بتسهيل عملية الهضم، ومنع الاصابة بالتخمة.

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تخلص من الحموضة و حرقة المعدة من خلال هذه الطرق