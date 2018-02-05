هكذا يمكن لأطعمة الحيوانات الأليفة أن تقتلك!

أظهرت دراسة هولندية حديثة أن وجبات الحيوانات الأليفة المكونة من اللحم النيئ ربنا تتعرض للتلوث ببكتريا وطفيليات، مما يجعلها مضرة بالحيوانات التي تتناولها وأصحابها على حد سواء.

وبحسب “رويترز”، فإنه عثر على بكتيريا إي.كولاي وليستيريا والسالمونيلا في طعام تجاري مجمد، من اللحم النيئ الذي تنتجه شركات هولندية.

وقال الأستاذ بجامعة أوتريخت، الدكتور بول أوفرخاو، إن مسببات الأمراض يمكن انتقالها إلى أصحاب الحيوانات الأليفة من خلال اختلاطهم المباشر معها كالنوم أو لعق الوجه أو ملامسة الفراء، كما يمكنها أن تنتقل أيضا عن طريق حدوث تلوث للطعام وأواني المطبخ.

وأضاف أنه حلل وزملاءه 35 منتجا مجمدا من منتجات اللحم النيئ للحيوانات الأليفة، حيث اختاروا أكثر الأنواع شهرة من بين الـ200 منتج المتوفرين في هولندا، ليبحثوا بهم عن سلالتين من بكتيريا إي.كولاي، إحداهما مرتبطة بالفشل الكلوي عند البشر والأخرى مقاومة للمضادات الحيوية، كما بحثوا عن بكتيريا ليستيريا والسالمونيلا والعديد من الطفيليات الأخرى.

وتابع أنهم عثروا على السلالة الأولى من إي.كولاي في ثمانية منتجات، بينما عثروا على السلالة المقاومة للمضادات الحيوية في 28 منتجا، وسلالة من ليستيريا وسلالات إضافية من ليستيريا في 15 منتجا، في حين عثروا على بكتيريا السالمونيلا في سبعة منتجات، وطفيليات في عشرة منتجات، بينما كان هناك 5 أنواع فقط غير ملوثة.

وأردف أنه وزملاءه يعرفون منذ سنوات كثيرة أن هناك الكثير من المخاطر المرتبطة بإعطاء الحيوانات الأليفة طعاما يعتمد على اللحم النيئ، حيث أنها ناقصة في العديد من المواد الغذائية.

وأكد أن أكثر الجوانب التي أثارت قلقهم من ناحية الصحة العامة ليست ارتفاع معدل انتشار مسببات الأمراض المحتملة التي عثروا عليها فقط، وإنما أيضا ما وجدوه من بكتيريا مقاومة للعديد من الأدوية.

هكذا يمكن لأطعمة الحيوانات الأليفة أن تقتلك!