هل سيتم إدخال البيتكوين لفيس بوك , نائب رئيس ماسنجر يجيب

قال نائب رئيس فيس بوك ماسنجر “ديفيد ماركوس” الذى انضم حديثا إلى مجلس صرف العملات الرقمية Coinbase، إن هذا لا يعنى اقتراب ظهور عملة “البيتكوين” داخل تطبيق الرسائل الشهير “ماسنجر”، وأضاف أن هذه التقنية لن تلعب دورا على المنصة فى أى وقت قريب.

وأشار “ماركوس” فى مقابلة على خشبة المسرح هذا الأسبوع فى القمة السنوية للمشاريع الافتتاحية فى لوس أنجلوس إلى أن الدفع باستخدام العملات الإلكترونية المشفرة فى الوقت الراهن مجرد فكرة، وجميع الهيئات التى تدير مختلف العملات الافتراضية تحتاج إلى إصلاح جميع القضايا المتعلقة بها.

وفى حين أن “ماركوس” حذر من تمكين 1.3 مليون مستخدم لتطبيق ماسنجر من الدفع عبر البيتكوين، إلا أنه لا يهاجم العملات الإلكترونية ويشجع على التعامل بها.

من الجدير بالذكر أن فى وقت سابق من هذا الأسبوع، حظر موقع فيس بوك حظرت جميع الإعلانات ذات الصلة بالعملات الإلكترونية، وقال المدير التنفيذى للشركة أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية مجتمع فيس بوك.

هل سيتم إدخال البيتكوين لفيس بوك , نائب رئيس ماسنجر يجيب