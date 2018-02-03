هيفاء وهبي برسالة قاسية, انشالله بتموتوا جماعياً بيوم واحد !

نشرت النجمة اللبنانية رسالة شديدة اللهجة عبر حسابها الشخصي على تطبيق “سناب تشات” أثارت من خلالها جدلاً واسعاً حيث كتبت: “عن جاد شو في عالم مريضة نفسياً. انشالله بتموتوا جماعياً بيوم واحد. كل وحدة عملتلا بلوك هيدي الدعوة لها ولعيلة اللي خلفوها… الغيرة دمّرتكن تدمير روحو انقبرو غيروا حياتكم، وحلو عن *****”.

وانقسمت الآراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين من أيّد هيفاء ومن عارضها، ومن أخذ الموضوع بالاستهزاء، ولم يُعرَف بالضبط ما الذي أثار غضب “وهبي” وجعلها تكتب ما كتبته.

المصدر : وكالات

هيفاء وهبي برسالة قاسية, انشالله بتموتوا جماعياً بيوم واحد !