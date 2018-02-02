شاهد, إليسا تُصاب بالإغماء على المسرح في دبي

تعرضت النجمة إليسا للإغماء أثناء غنائها على المسرح في الحفل الذي تقيمه حالياً في دبي.

وقد سقطت إليسا فجأة أثناء الغناء، وتدخل أفراد من فرقتها وكذلك من أفراد الأمن لحملها، ونقلها إلى المستشفى، للاطمئنان عليها.

وقد نشر خبير التجميل اللبناني، بسام فتوح، صورة لإليسا على حسابه الشخصي بموقع “انستجرام”، وعلق عليها قائلاً: “ألف حمد لله على السلامة”.

جدير بالذكر أن الحفل تم إلغاؤه بعد نصف ساعة من بدايته، والمعروف أن اليسا كانت تشارك في حفل غنائي اليوم بالقرية العالمية بدبي.

وتشهد القرية العالمية، خلال هذا الموسم، حضور ومشاركة نخبة من الموسيقيين والمطربين من شتى أنحاء العالم، لتقديم عروض وحفلات غنائية مذهلة، يحييها عدد من النجوم والمبدعين من مختلف الدول العربية والعالمية كل يوم جمعة من الموسم ابتداءً من الساعة 9 مساءً، وكانت آخر حفلات القرية النجم حكيم ومريام فارس ووليد الشامى والشاب خالد، وتامر حسنى وعبد الله بالخير وفارس كرم.

على جانب آخر كانت إليسا احتفلت من خلال حسابها على موقع “تويتر” بوصول متابعيها إلى 13 مليون متابع، ونشرت إليسا عبر حسابها الشخصى على موقع التدوينات الصغيرة “تويتر”: “يقولون 13 هو رقم سيئ ونحس ولكن لا أستطيع إلا أن أشعر بالسعادة للوصول إلى 13 مليون متابع على تويتر.. أنا أحبكم جميعا 13 مليون مرة”.

شاهد, إليسا تُصاب بالإغماء على المسرح في دبي

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