شذى حسون تثير ضجّة على تويتر, هل قصدت أحلام بتغريدتها؟

أثارت الفنانة العراقية شذَى حسّون ضجّة كبيرة بتغريدتها الأخيرة، حيث كتبت عبر حسابها الخاص على “تويتر”: “لا شي يدوم، هذا درس الحياة الأول”، ما دفع البعض إلى الاعتقاد أنّ التغريدة موجّهة للفنانة الإماراتية أحلام.

واعتبر روّاد مواقع التواصل الإجتماعي أنّ هذه التغريدة هي ردٌّ على عودة الفنَّانة أحلام إلى لجنة تحكيم برنامج “ذا فويس”.

وكانت حسّون علّقت في وقتٍ سابق، على قرار “MBC” باستبدال أحلام، وغرَّدت: “يمهل ولا يهمل.. اللّهم لا شماتة”، الأمر الذي اعتبره البعض شماتة منها، كردّ على خلافاتهما الشهيرة والحروب الكلامية بينهما.

لا شي يدوم ، هذا درس الحياة الأول .☝️ — Shatha Hassoun شذى (@ShathaHassoun) ٣٠ يناير، ٢٠١٨

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شذى حسون تثير ضجّة على تويتر, هل قصدت أحلام بتغريدتها؟