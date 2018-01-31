سؤال غريب , إذا أجبت عليه بطريقه صحيحة فأنت مريض نفسي!

سؤال غريب , إذا أجبت عليه بطريقه صحيحة فأنت مريض نفسي!

يستخدم اطباء المرضى النفسيين سؤال في الغالب يجاوب عليه من يرتكبون جرائم.

السؤال هو :

فتاه ماتت أمها وأثناء الجنازة قابلت شابا لم ترى مثله من قبل واعجبت به جدا ورأته هو فارس احلامها التي تحلم به، ولكن المشكلة انها لم تتعرف عليه ولا حتى اسمه ولم تعرف عنوانه.

فبدات الفتاة تبحث عن أي معلومات تصل بها اليه ولكن دون جدوى !! وبعد أيام قليلة قتلت هذه الفتاة اختها ؟!!!

السؤال هو .. في رأيك :

ما هو السبب الذي جعل الفتاة تقتل أختها ؟؟!!

فكر تفكيرا عميقا قبل رؤية الاجابة حتى تعرف هل انا بحاجة لطبيب نفسي ام لا !

هل فكرت وانتهيت .. ستعرف الاجابة الآن :

الاجابة هي :

قامت الفتاة بقتل اختها املا في ظهور الشاب مرة ثانية في جنازة أختها.

وإذا كانت اجابتك مطابقة لهذه الاجابة فأنت تدخل في المرضى النفسيين الذين يميلون للعدوانية !!

سؤال غريب , إذا أجبت عليه بطريقه صحيحة فأنت مريض نفسي!