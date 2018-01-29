ماهي الشامة .. وكيف نفرق بينها وبين سرطان الجلد؟!

الشامة هي مجموعة من الخلايا الصباغية التي تبرز على سطح الجلد. شامة عادية في حد ذاتها ليست خطيرة، لكن الميلانوما، سرطان الخلايا الصبغية (Melanoma) ، وهو نوع من سرطان الجلد، يظهر أحيانا كشامة “بسيطة”، وبالتالي فالكشف المبكر قد ينقذ الحياة.

كيف نفرق بين شامة عادية وبين سرطان الجلد؟

ما هي الشامة؟

الشامة، هي عبارة عن تكاثر خلايا التي تدعى “وحمة”، والتي تنتج عادة أصباغ. عندما تشكل خلايا كهذه مجموعة، يتكون انتفاخ في الجلد وتدعى عمليا شامة.

كيف تتكون الشامة؟

تتكون أي شامة غالبا، بسبب وجود عنصر وراثي، أي انه بغض النظر عما يفعل الشخص – إذا كان لديه استعدادا وراثيا لتكون الشامات في جسمه، فستتكون لديه شامات. المكون الثاني هو بيئي ويرتبط بموضوع التعرض لأشعة الشمس.

هل الشامة خطيرة؟

الشامة هي ورم حميد وشائع جدا لدى الكثيرين منا. المشكلة تبدأ عندما يظهر نوع من سرطان الجلد يسمى الميلانوما، وهو خطير جدا لأنه لا يوجد له علاج حتى الان، والذي يبدو في البداية وكأنه مجرد شامة “عادية” والخوف هو أن اكتشافه في وقت متأخر يمكن أن يعرض حياة الإنسان للخطر.

كيف نميز بين الميلانوما وبين شامة “عادية”؟

يتم إجراء التشخيص من قبل طبيب الأمراض الجلدية بواسطة جهاز يسمى Dermatoscope. هذا الجهاز يحتوي على عدسة مكبرة تكبر 10 مرات، والذي يعطي ضوء قوي دون إشعاع. ينظر طبيب الامراض الجلدية من خلال العدسة المكبرة ويعرف – وفقا لشكل ومبنى الشامة – اذا ما كانت شامة عادية، شامة ذات خصائص مشبوهة التي يوصى بمراقبتها، أم ميلانوما.

المراحل المبكرة والمراحل المتقدمة للميلانوما

ما الذي يميز شكل الميلانوما؟

تتميز الميلانوما بمبنى المعروف باسم: “ABCDE”

A = عدم التناظر (Asymmetry). الشامة ذات المبنى الغير متناظر تكون مشبوهة أكثر من الشامة ذات المبنى المستدير.

B = حدود (Borders). الشامة التي حدودها ليست حادة وليس من الواضح أين تبدأ و / أو تنتهي، هي شامة مشبوهة.

C = اللون (Color). الشامة التي لها أكثر من لونين يجب أن تشعل لدينا الضوء الأحمر.

D = القطر (Diameter). قطر شامة أكبر من ستة ملم يظهر أن هناك خطر لوجود الميلانوما.

E = التطور (Evolve). الشامة التي تغير شكلها، لونها وحجمها، تنزف وغير ذلك، يجب أن تثير الشكوك.

بعد تشخيص شامة كميلانوما أو شامة “عادية”، ما هو العلاج؟

يوصى الأشخاص الذين لديهم 20 شامة أو أكثر أن يقوموا بفحصها مرة واحدة على الأقل في السنة. من الممكن الان التصوير بطريقة خاصة ومقارنة الجلد، بواسطة برنامج كمبيوتر، هل هناك تغيير في كمية و / أو شكل الشامة بعد عام. هذه الصورة تساعد في تشخيص الشامة الصغيرة التي حدث فيها تغيير والذي لا يمكن للعين المجردة أن تراه.

إذا حدث تطور وتغييرات وفقا للصور، فيجب التشاور مع الطبيب بشأن إزالة تلك الشامة. في الحالات التي تكتشف فيها الميلانوما، فالعلاج يكون مختلفا تماما.

في الملخص – نصيحة للحفاظ على الصحة

ينصح بعدم التعرض لأشعة الشمس أكثر من اللازم، للحفاظ على صحة الجلد والصحة العامة على وجه الخصوص. ومع ذلك، في الحالة التي يكون فيها التعرض لأشعة الشمس أمر لا بد منه، فمن المهم جدا استخدام مستحضرات الوقاية من الشمس.

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ماهي الشامة .. وكيف نفرق بينها وبين سرطان الجلد؟!