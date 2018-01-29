هل ورث الرئيس بشار الأسد كرسي الحكم ؟؟

يامن أحمد

الأمة التي تقيم طقوس العبودية لتتويج ملك صنعت كرسيه من لعبة أوراق السياسات العالمية سوف تحترق مع عرشه الورقي عند أول شرارة حرب .وهذا مالم تواجهة الأمة السورية فإن أي رئاسة خاوية من جبروت الشعب مصيرها الهاوية لامحالة وإن صنعت جلالة كرسيها من المستحيل فإن قوامها الهزيمة الدفينة التي تنتظر الإعلان عن هزيمتها عند إشارة صانع الكرسي الحقيقي فمهما تعاظم شأن المصنوع سيبقى رهن الصانع …

لا أتلو عليكم مقدمة لرواية أسطورية بل إنها الملحمة السورية التي تؤكد في كل يوم بأن قدر مجيء الأسد بشار إلى رئاسة سورية هو إختيار لقوة الحق و أصحاح في كتاب نبي مفقود من نصوص أهل الأرض إلا أن اليهود قد إطلعوا على هذه الحقيقة وعرفوه حق المعرفة بقدر ما جهل أهله الأقربون حقيقته ولهذا إجتمعوا على قتاله ..

لا أؤيد قراءة الحقائق من خلال شريعة التحليل السياسي فقط فهذا تحييد لعظمة المشهد الكلي و لأن قراءة الحرب تقترن بمرجعية الفكر الإنساني الذي يفارق السياسة التحليلية المنتظرة لوقوع الأحداث .

فما يجري هو إنقلاب كوني على نهج العالم المجرم وتأدية لرسالة بشرية فيها سعير أنفاس تشي غيفارا وصدى قدس ملحمة الحسين و لهب خطابات عبد الناصر و أعاصير كلمات كاسترو و صرخة القديس يحيى الشغري في وجه الكفر الداعشي ..رسالة أخضعت العالم لرؤية الحرب من أعين سوري مقاوم بعد أن شاهدها الجميع من أعين ناسك قاعدة العديد القرضاوي ..

أقبح مافي الحروب الوجودية أن تداهمك الألسن السامة كما سيل من الأفاعي. إنه العلق الناسوتي الذي يلتصق بأقدام النصر السوري وهو يحيك بشرايين جسده الدامي جراح هذه الأمة إلا أن القبح العقلي ماتشتهر به “عباقرة” أمم الشرق لتجد المهرجين الذين يقدمون عروض الجحود الفكري على منابر الكفر العربي بشرف المقاومة وإتخاذها “حرب نوعية” في عالم المواجهات الهزلية بينما السوري يفتك بيهود وفراعنة “الإسلام” و يلجم أعاصير النار التي ترابط حول آخر ماتبقى من شرف الأمة العربية والإسلامية (دمشق)..

لست ممن يؤمن بعمليات توريث الحكم ولكنني قد آمنت بأن المؤسس حافظ الأسد يثق بشعبه وجيشه وليس بالفريق السياسي المحنط فكريا و المحتجب بشعارات خاوية من الفعل فقد علم الأسد المؤسس بتشكل نظام سياسي يتزعمه الماديين و سوف ينحني هذا النظام عند أول عاصفة أمريكية قادمة ولهذا قام الأسد المؤسس بنقل حكم الشعب إلى ولاية الشعب الذي يلتف اليوم حول قيادة الأسد الإبن ..فإن نظر المتبصر من حوله سيرى أنظمة الوراثة الإستخباراتية العميقة في المنطقة وهي تمارس لعبة تبدل الأوجه و تعود بسياساتها لمرجعية واحدة في العالم وهي التكيف مع كل ما ينفع وجود الأمريكي وإسرائيل والناتو فقد تتبدل جميع الوجوه في الغرب وغالبية الشرق ولكن المشكلة في السياسة العميقة المتبعة بأنها لاتقبل أن تكون في مواجهة مع السياسات الصهيونية العالمية فقد تنجب لندن رئيس وزراء جديد ولكنها لن تنجب سياسة تختلف عما مارسه بقية رؤساء الحكومات البريطانية وقد يجيء إسلامي لحكم أنقرة ولكن الجهاد لن يمسس تل أبيب بسوء .أي إن نظرنا إلى حكومات وأمم (السلام ) مع العدو الصهيوني سنرى تبدل في وجوه الحكم دون تبدل في ميراث السياسة التي فرضتها إتفاقيات السلام المزعوم..

من هذه الحقائق قدم الأسد المؤسس السلطة للشعب وليس للنظام السياسي المصغر المحيط به و المنهك من ذواته

والدليل إنهيار رموز الفريق السياسي في بدء تفاعل المتغيرات السريعة والتي قذفت بهم إلى أحضان الأمريكي وأتباعه بعد أن شن “الفيلسوف” اليهودي برنار ليفي ربيعه العربي .فقد تخلى هؤلاء عن سورية بحجة الشعب ولم يتخلوا فقط عن الأسد ولهذا لم يتأثر الأسد بشار بسقوطهم عند المواجهة لأنهم سقطوا من قبل في إستراتيجية الأسد المؤسس وكان الإعتماد على فريق سياسي يلعب دورا خارجيا يمثله الدكتور بشار الجعفري و وليد المعلم وفريق أمني وعسكري من قادة الخفاء الإستراتيجي وأحدهم الشهيد العميد محمد سليمان الذي إغتاله الموساد على شاطئ طرطوس نتيجة لدوره المؤثر في نصر حرب تموز ..

هناك من هو ضد توريث الحكم أي وراثة الكرسي والمنطق لايختلف مع هذه الضدية العقلانية فهذا أمر لايطاق فكريا ولكن هناك إرث فكري قد حصلت عليه دمشق لا علاقة له بالكرسي بل بالفكر المقاوم

وراثة الكرسي تعني أن تتحول الدولة إلى شركة تجارية ترضخ لمن يدفع أكثر وتصبح عاصمتها ملهى ليلي لعربدة الغرب ضد نهوض المنطقة كما يحصل في معظم العواصم المحيطة والبعيدة عن دمشق..

فهل يا ترى ورث الأسد كرسي حكم أم شرف قضية!!

وأقدس دليل على أن عملية توريث للكرسي لم تتم يتجلى خلال إنتفاضة السوريين في مواجهة حرب لم يشهدها التاريخ من قبل فلا يستطيع وارث الكرسي أن يبقى في مواجهة ضغوط عائلية داخلية ضيقة فكيف لو سلطت عليه جيوش الحمقى والخونة وجحافل السفاحين من الداخل والخارج!!! فقد تحدى وصمد وإنتصر أي أنه ليس وحيدا بل من خلفه القوة الشعبية الوطنية ..

ونحاكي دليلا عقلي آخر يقول : دائما مايكون وارثو الكرسي عشاقا للمادة أي كان الأمر سينتهي ماديا دون حرب كونية ولكن من أعد العدة ضد بشار الأسد أعدها ضد سورية أي أنهم لم يحاربوا كرسي بل حاربوا وطنا وأمة …

إنظروا إلى عبد الحليم خدام أين هو اليوم!! في صف العدوان على سورية وهو من قدماء البعث ومن أصنام النظام اللاموثوق والذي سقط فور الحرب على سورية فماذا كان ليفعل لو جاء الحكم بما أنه كان نائبا للرئيس المؤسس !!!! هذا ما نستدل به على عدم ثقة الأسد بمن حوله من ساسة مقربين..

ذاك الكرسي الذي لم تسجد أعمدته لتهديدات جحافل الإحتلال الأمريكي للعراق هو قرار شعب عظيم تجلى في ظاهرة تدعى بشار الأسد فلا يستطيع أي قائد أن يصل إلى هذه القوة المقدسة إلا عندما يرث قضية وليس كرسي …