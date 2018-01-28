للرجال فقط : حبة “كاجو” يوميا..و النتيجة سترضيها بالكامل!

يحتوي الكاجو على أقل نسبة من الدهون بين المكسرات المختلفة، وهو غني جداً بالحديد والزنك اللذين يساهمان في تعزيز القدرة على نقل الأوكسيجين إلى خلايا كل الجسم، وتعزيز المناعة وتقليل فرص الإصابة بالأمراض، كما أنهما من المواد الغذائية الأساسية لنشاط الجسم.

ويعتبر الكاجو صحي للقلب نظراً الى احتوائه على الدهون غير المشبعة الاحادية، كما أن حمض الأوليك الموجود في الكاجو يعزز صحة القلب والأوعية الدموية من خلال المساعدة في خفض مستويات الدهون الثلاثية. والماغنيزيوم الموجود في الكاجو يسهم في خفض ضغط الدم ويساعد في منع النوبات القلبية. ويحتوي أيضاً على مضادات الأكسدة، وهذا من شأنه ان يساعد في خفض ارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية والأوعية الدموية.

وللكاجو تأثير على الشعر والجلد أيضاً، إذ يعتبر غني بالنحاس وهو عنصر أساسي في العديد من الانزيمات ويؤدي دوراً في مجموعة واسعة من العمليات ويسهم في تحويل التيروزين إلى مادة الميلانين، وهي الصبغة التي تكسب الشعر والجلد لونه.

من جهة أخرى، يعتبر الكاجو من المكسرات المفيدة جداً على المستوى الجنسي للرجال، حيث يعمل على تحسين وتنشيط القدرة الجنسية بالنسبة للرجل. فهو يزيد من طاقة الرجل من خلال المكونات الغذائية التي يتضمنها ويزيد من الحيوانات المنوية، وهذا ما يعزز خصوبة الرجل كما وأنه يؤثر بشكل فعّال على صعيد تقوية العضلات، وهذا ما يزيد من قوّة الرجل البدنية ويحفّز قدراته الجنسية.