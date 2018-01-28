تموين اللاذقية: معالجة جذرية لموضوع المهربات التركية في الاسواق

قال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية أحمد نجم: انه واستنادا” الى توجيهات الوزارة ، في اطار متابعة البضاعة التركية ، الموجودة في الأسواق السورية تهريبا” ، من كافة الأنواع والأشكال والأحجام ، تم تسجيل 15 ضبط نوعي ، لمواد تركية مهربة ، شملت مواد غذائية وأجبان ، وسمون ، وزيوت ، ومعلبات وألبسة .

وأشار نجم الى أن المديرية تتابع بشكل يومي الأسواق ، وصولا” الى معالجات جذرية لموضوع المهربات التركية ، التي استفحلت في الأسواق السورية . مبينا” انه تم مؤخرا” ضبط مستودع في المنطقة الصناعية بجبلة يقوم بالتلاعب بأوزان عبوات السكر من وزن اكغ ، بنقص يصل الى نحو 200 غرام ، حيث تم ضبط الكميات البالغة طنا” واحدا” من مادة السكر .

لافتا” الى ضبط 24 كرتونة موز مهرب في أحد المحلات ، حيث تتابع المديرية موضوع الموز المهرب ، علما” أن الموز متوفر عبر السورية للتجارة فقط ، وبسعر 450 ليرة سورية .

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