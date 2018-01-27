4 أبراج ينجذبون للشخص غير المناسب.. هل انت منهم ؟

للحب جانبان أحدهما عقلي والآخر عاطفي، بمعنى أن الجانب العاطفي يجعلنا ننجذب لشخص بعينه، والعقل يجعلنا نفكر هل هو مناسب لنا، وهل هو متاح لنا.

ولكن ليس الجميع يفكرون بالأمر على هذا النحو، على العكس هناك أشخاص تنجذب أكثر للشخص غير المناسب.

من هؤلاء أصحاب هذه أبراج:

– برج الحمل:

مواليد برج الحمل معروفون بقوتهم وعزيمتهم، وعلى الرغم من كون هذه صفات جيدة، إلا أنها تدفعهم للسعي وراء الشخص غير المتاح لهم.

ويعود هذا لكونهم يجدون صعوبة كبيرة في السيطرة على مشاعرهم، أو كبح رغبتهم في الارتباط بأحد، حتى وإن كان غير متوافر.

– برج العقرب:

أما مولود برج العقرب فثقته بالنفس العالية تجعله لا يستوعب فكرة أن يكون أحد لا يحب أو يود الارتباط به، وعناده يجعله يتمسك أكثر بهذا الشخص كلما وجده يصده.

– برج القوس:

بينما مشكلة مولود برج القوس مختلفة تماما عن البرجين السابقين فيما يخص الانجذاب إلى الأشخاص غير المناسبين، وهي أنه في أغلب الأحيان ينجذب إلى ذلك الشخص الذي يجد فيه عنصر “الاستحالة”.

فمثلا تجده ينجذب إلى أكثر شخص مشهور بالجامعة ويعجب به الجميع، أو إلى شخص يسطع نجمه بين المجتمع والجميع ينجذب له.

– برج الحوت:

بالنسبة لمواليد برج الحوت، شعور الحب أحد المشاعر الأساسية في حياتهم، ولهذا ربما لا ينتظروا تفاعل الطرف الآخر معهم بل يكتفوا بشعورهم هم بالحب والانجذاب له.

لذلك في أغلب الأحيان هم لا يفكروا في الأمر في عقلهم بل بقلبهم فقط، وهذا ما يجعلهم ينجذبون لمن هو غير مناسب.

(روتانا)