انخفاض عدد الحيوانات المنوية هو العامل الرئيسي والأكثر شيوعا لمشاكل الخصوبة لدى الرجال. أسباب انخفاض عدد الحيوانات المنوية والعقم عديدة، بدءا من الشيخوخة والتدخين، مرورا بالتغذية وركوب الدراجات الهوائية وانتهاءا بإشعاع Wi-Fi.

علاج العقم عند الرجال وأسباب انخفاض عدد الحيوانات المنوية!

السبب الرئيسي في العقم عند الرجال هو انخفاض تعداد الحيوانات المنوية. بالنسبة للاخرين فان الأسباب لمشاكل العقم عند الرجال يمكن أن تكون انحفاض حركة الحيوانات المنوية، انخفاض جودة الحيوانات المنوية ونقص في السائل المنوي. ولكن العامل الأكثر تأثيرا في حالة ضعف الخصوبة لدى الرجال هو انخفاض عدد الحيوانات المنوية، الذي يقاس من خلال فحص السائل المنوي. علاج العقم عند الرجال ممكن عن طريق علاج الخصوبة. هناك العديد من العوامل البيولوجية والبيئية التي يمكن أن تؤدي إلى انخفاض عدد الحيوانات المنوية. من بين هذه العوامل:

العمر

البحث عن تأثير الشيخوخة على خصوبة الذكور لم ينته بعد، لكن مع ذلك، فالكثير من الأدلة تثبت أن عملية الشيخوخة تسبب انخفاضا في عدد الحيوانات المنوية. نسب الخصوبة لدى الرجال دون سن 39 تصل الى 60٪، في حين أن نسب الخصوبة لدى الرجال فوق هذه السن هي أقل قليلا من 50 ٪.

تعاطي المخدرات وشرب الكحول

كثرة استخدام الكوكايين أو الماريجوانا قد يقلل مؤقتا من كمية ونوعية الحيوانات المنوية بنسبة حوالي 50 ٪. الحيوانات المنوية لديها مستقبلات لبعض المركبات في الماريجوانا التي تشبه المواد الطبيعية بحيث أن ربطها قد يضر بقدرة الحيوانات المنوية على الحركة، وقد تثبط أيضا قدرتها على اختراق البويضة.

التغذية ونقص التغذية

نقص بعض المواد الغذائية مثل فيتامين C، السيلينيوم، الزنك، حمض الفوليك قد تكون من عوامل الخطر لانخفاض عدد الحيوانات المنوية.

البدانة

وجدت بعض الدراسات أن هناك علاقة بين السمنة لدى الرجال وبين انخفاض عدد الحيوانات المنوية، ولكن هذا البحث لم ينته بعد.

ركوب الدراجات الهوائية

هناك علاقة بين ركوب الدراجات الهوائية ومشاكل العجز الجنسي لدى الرجال فضلا عن انخفاض تعداد الحيوانات المنوية. مقعد الدراجة قد يؤدي إلى تضرر الأوعية الدموية والأعصاب المسؤولة عن الانتصاب. ركوب الدراجات الجبلية الذي ينطوي على السير في المناطق الوعرة التي تعرض العجان (Perineum) للصدمات والاهتزازات الشديدة ويمكن أن تؤدي حتى إلى تضرر كيس الصفن.

الوراثة

ثبت أن العوامل الوراثية تؤثر كثيرا على خصوبة الرجل. يمكن للأمراض الجينية الموروثة أن تؤثر على الخصوبة. فيما يلي بعض الأمثلة:

في كثير من الأحيان يكون لدى مرضى التليف الكيسي نقص أو انسداد في القنوات المنوية (الأنابيب التي تنقل الحيوانات المنوية) وبالتالي ينخفض لديهم عدد الحيوانات المنوية. مرضى متلازمة كلاينفلتر يحملون كروموسومي X وكروموسوم Y واحد (الوضع الطبيعي لدى الرجال هو واحد من كل كروموسوم). هذه المتلازمة تؤدي لتدمير بطانة الخصيتين في سن البلوغ، والمصابون بهذه المتلازمة لا ينتجون الحيوانات المنوية أو ينتجون كمية صغيرة من السائل المنوي.

التدخين

التدخين يؤثر على عدد الحيوانات المنوية، يقلل من عمر وحركة الحيوانات المنوية، وقد يؤدي حتى الى تغيرات جينية يمكن أن تؤثر على النسل. بالإضافة إلى ذلك، ففي دراسة أجريت قبل عقد من الزمن، وجد أن الرجال المدخنين لديهم رغبة جنسية منخفضة وهم يمارسون الجنس فقط في فترات متباعدة.

العوامل البيئية

التعرض الزائد للمواد الكيميائية أو المواد السامة قد يؤدي إلى انخفاض تعداد الحيوانات المنوية من خلال التأثير المباشر على وظائف الخصية أو التأثير على مستويات الهرمونات. المواد الكيميائية التي تؤثر على إنتاج الحيوانات المنوية لدى الرجال هي: الأكسجين، الجذور الحرة، مبيدات الحشرات (مثل DDT، الدرين، PCPs، الديوكسينات والفيورانات)، المواد الكيميائية الي تستخدم لتليين البلاستيك والمواد الهيدروكربونية.

التعرض للمعادن الثقيلة

التعرض المزمن للمعادن الثقيلة مثل الكادميوم، الرصاص أو الزرنيخ قد يؤثر على الخصوبة ويؤدي لانخفاض إنتاج الحيوانات المنوية لدى الرجال الأصحاء. كميات ضئيلة من هذه المعادن في السائل المنوي قد تعرقل عمل الانزيم الموجود في الغشاء الذي يغطي رأس الحيوان المنوي.

العلاجات الإشعاعية

العلاجات بالأشعة السينية تؤثر على كل خلية تنقسم بسرعة، وبالتالي فان الحيوانات المنوية تكون معرضة أكثر لأضرار الإشعاعات. الخلايا التي تتعرض أكثر لمستويات عالية من الإشعاع يمكنها استعادة وظائفها الكاملة فقط بعد عامين. في الحالات الشديدة، فان نشاط إنتاج الحيوانات المنوية قد لا يعود بتاتا.

الإشعاع اللاسلكي- Wi-Fi

أظهرت دراسة حديثة أن استخدام الاتصالات اللاسلكية من نوع واي فاي قد يضر بنوعية الحيوانات المنوية ويؤدي إلى انخفاض خصوبة الذكور. سبب ذلك هو الإشعاع الكهرومغناطيسي الناتج عن الاتصالات اللاسلكية.

أسباب انخفاض عدد الحيوانات المنوية المؤقت:

تقريبا كل توتر بدني أو نفسي شديد يمكن أن يقلل من عدد الحيوانات المنوية بشكل مؤقت. الحالات الشائعة التي يحدث فيها انخفاض مؤقت في عدد الحيوانات المنوية تشمل:

التوتر النفسي. التوتر يعرقل عمل هرمون GnRH ويقلل من كمية إنتاج الحيوانات المنوية.

المشاكل الجنسية. أقل من 1٪ من الرجال الذين يعانون من مشاكل الخصوبة تكون لديهم مشكلة في ممارسة الجنس. الأمر الذي قد يؤثر على الخصوبة.

كما أن عدم الانتصاب، سرعة القذف، مشاكل نفسية أو مشاكل في العلاقة مع الزوجة يمكن أن تساهم في مشاكل الخصوبة. لكن لهذه الحالات يوجد علاجات ضمن علاج العقم عند الرجال.