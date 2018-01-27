اعترفت لحبيبها بخيانتها له بالخطأ….فانتحرت!

لم تكن تتصور “شارلوت غي” البالغة من العمر 17 عاماً أن رسالتها لحبيبها التي أرسلتها بالخطاً ستتسبب ب​إنتحار​ها.

وفي التفاصيل فإن “غي” أرسلت بالخطأ رسالة عبر تطبيق “سناب شات” رسالة إلى حبيبها الذي تجمعها به علاقة متقطعة أخبرته فيها أنها أقامت علاقة مع شاب غيره، وبعد وقت قليل من إرسال الرسالة عثر على “غي” جثة على إثر شنقها لنفسها.

واشارت صحيفة “ميرور” البريطانية الى أن غي كانت تود إرسال الرسالة إلى صديقتها إلا أنها ومن دون انتباه أرسلتها إلى حبيبها جاك هارست (20 عاماً) الذي كان موجوداً في جامعته في منطقة أخرى، وبعدما استوعبت ما قامت به، اعتذرت من جاك وأخبرته أن الرسالة لم تكن موجهة له، قبل أن تراسله مرة أخرى كاتبة “وداعاً. أرجوك سامحني”، من ثم “أحبك ومعرفتي أنك تكرهني تكفي”.

جاك تواصل مع الشرطة وأخبرهم بما حصل بعد شعر بالقلق على “غي” مستخدماً الرسالة التي وردته منها عبر سناب شات ليرصد مكانها، وعند وصول الشرطة إلى “سانت جون ريغبي كوليج” حيث كانت شارلوت غي تدرس العناية الصحية، وجدوا جثتها متدلية من إحدى الأشجار.

وبعد تحقيق الشرطة بالواقعة تبين أن “غي” كانت تحت تأثير الكوكايين والكحول عند إقدامها على الانتحار.