بالصور.. منحوتات أثرية تحسم جدل وجود الفضائيين على الأرض

كشف أثريون عن منحوتات قديمة، ومخيفة، بأحد الكهوف المكسيكية، تسمى “أكستريتر ستريالز”، تجسد أشكال مخلوقات فضائية، تعود إلى آلاف السنين، وفقا لما أفادت به صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وتظهر التماثيل وجوها طويلة، وعيونا واسعة، وتظهر تماثيل أخرى سفنا فضائية تحلق في الهواء، وتم بالفعل مشاركة الصور الغريبة، والمذهلة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لتحصل على الإعجاب آلاف المرات.

ورغم أنه لم يذكر الأثريون، أي تفاصيل بعد عن اكتشافهم، كما لم يجدوا أي تفسير له، فإن الصور انتشرت بطريقة فيروسية، مع كثير من التكهنات، بين مصدق، ومكذب، وكتب أحدهم: “أنا لا أصدق أنه قد شارك الفضائيون الحياة مع الجنس البشري لفترة طويلة”، فيما كتب آخر: “هذه أفضل الأدلة حتى الآن”.