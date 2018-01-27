أكثر الرجال وسامة في 2018

أثبت النجم البوليوودي هريثيك روشان أنه الأحق بلقب “أكثر الرجال وسامة في العالم” بين نجوم الدراما الهندية، وذلك بعد أن تحصل على المرتبة الثالثة سنة 2016 في تصنيف قام به موقع worldstopmost بعد كل من توم كروز في المركز الأول و روبرت باتينسون في المركز الثاني.وتفوق هيرثيك على جوني ديب وبراد بيت ومواطنه سلمان خان.

وفي سنة 2018، جاء النجم روشان في المركز الأول في تصنيف قام به موقع funniestindian متفوقا على كل من النجم براد بيت والممثل الكندي الشهير Godfrey Gao ونجم سلسلة “توايلايت” Robert Pattinson و الشاب الإماراتي الوسيم عمر بركان يليه مواطنه الهندي النجم سلمان خان.

وكان النجم هيرثيك قد احتفل مؤخرا بذكرى ميلاده ال44، الذي صادف يوم 10 من الشهر الجاري أمام منزله، بمُشاركة محبيه الذين حضروا لتهنئته والتقاط الصور التذكارية معه، تعبيرا منهم عن حبهم الشديد له.

وظهر روشان في مقاطع الفيديو التي انتشرت على نطاق واسع على المواقع الإجتماعية، وهو محاط برجال الأمن لحمايته والحفاظ على سلامته بسبب الازدحام الكبير الذي خلقه محبيه القادمين بأعداد كبيرة للاحتفال معه، كما أهدوه باقات ورود ومجموعة من الهدايا.

وعلى صعيد آخر، تصدرت أخبار النجم البوليوودي روشان المواقع الهندية، حول علاقته بطليقته مصممة الأزياء سوزان خان التي انفصل عنها منذ سنوات، وأضاف مصدر مُقرب من النجم الهندي حسب المواقع الهندية أن الثنائي حاولا تصحيح علاقتهما وتجاوز سوء الفهم، ومن المنتظر أن يُعلنا عودتهما لبعضهما البعض قريبا.

وكان النجم هريثيك قد احتفل مع طليقته بعيد ميلادها ال41 الذي صادف شهر نوفمبر من سنة 2017، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن في الهند، في حفل أُقيم بأحد أشهر المطاعم بمدينة بومباي.