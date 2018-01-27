مفاجأة.. الكشف عن الراتب الشهري للواء قاسم سليماني

كشف القائد بالحرس الثوري الإيراني حميد شفيعي، عن مبلغ المرتب الشهري الذي يتقاضاه قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري اللواء قاسم سليماني.

وقال شفيعي في مقابلة مع وكالة أنباء فارس الإيرانية، إن البعض روّج شائعةً حول الراتب الشهري للواء سليماني، وادّعى أنه أكثر من 50 مليون تومان، لكنني رأيت وصل استلام مرتبه، حيث لا يتجاوز 5 ملايين و700 ألف تومان لقاء كل هذه الجهود، أي ما يعادل 1250 دولارًا فقط”، بحسب الوكالة.

يذكر أن صحيفة “الجريدة” الكويتية كانت قد نقلت عن مسؤول كبير سابق في جهاز الاستخبارات الإسرائيلية الخارجية “الموساد”، أن إسرائيل كانت قاب قوسين من تصفية سليماني قبل 3 سنوات قرب دمشق، لكن الولايات المتحدة، التي علمت بالخطة، حذرت القيادي الإيراني منها “بطريقة ما”، وهو ما أدى إلى فشلها، لافتا إلى أن خلافا حادا نشب بين الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الإسرائيلية والأمريكية حول هذا الأمر.

وأضاف المصدر: “هناك توافقا أمريكيا — إسرائيليا اليوم بشأن خطورة سليماني وتهديده مصالح البلدين في المنطقة، كاشفا أن إسرائيل تتعقب اللواء عن قرب، وكانت على وشك اغتياله أكثر من مرة”، بحسب الجريدة.

سبوتنيك