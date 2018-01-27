وأخيرا.. مجلس السياحة يوافق على إنشاء “تلفريك” في سوريا

طلب عماد خميس رئيس مجلس الوزراء من المستثمرين خلال اجتماع المجلس الأعلى للسياحة الاهتمام بإقامة مشاريع سياحية تتناسب مع ظروف ذوي الدخل المحدود , بما يسهم في ازدهار السياحة الشعبية ويعطي صورة للعالم عن الاستقرار الذي عاد إلى المحافظات السورية.

ومنح المجلس الأعلى للسياحة خلال اجتماعه عددا من الشركات الموافقة المشروطة بتقديم المخطط التنفيذي خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر , لإنشاء واستثمار مشروع تلفريك في منطقة الحفة لربط بلدة ميسلون بقلعة صلاح الدين.

كما منح الموافقة لإنشاء واستثمار مشروع مجمع سياحي متكامل في موقع مسبح أوغاريت ، ومشروع إقامة قرية سياحية بيئية في محافظة اللاذقية منطقة السمرا.

المصدر: داماس بوست