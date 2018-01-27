نبيه البرجي

قال دونالد ترامب لعبد الفتاح السيسي «حذاؤك أعجبني كثيراً. يا رجل. يا له من حذاء!».

عبثاً نحاول أن نفك هذا اللغز. لماذا ينظر الأميركيون الى أحذيتنا لا الى رؤوسنا؟ مظفر النواب حلّ الأحجية من زمان. الأميركيون واثقون من أن تلك «الأشياء» التي على أكتافنا ليست رؤوساً بشرية…

المصريون يفاخرون، ونحن نفاخر معهم، أن حضارتهم تمتد الى سبعة ألاف عام، كما لو أننا، ككائنات محطمة وملقاة على قارعة القرن، ورثة تلك الحضارات العظمى. العراقيون القدامى الذين أنتجوا حمورابي، وعرفوا التمثيل النيابي قبل السيد المسيح بـ300 عام، يفاضلون الآن، في الأداء السياسي، بين هولاكو والحجاج بن يوسف الثقفي.

الناخب العراقي حزين وجريح مثل الموال العراقي الحزين والجريح. هؤلاء السومريون العظام، البابليون العظام، ينتظرون توافقاً بين واشنطن وطهران حول من يكون رئيس وزرائهم.

عبثاً نحاول اقناعهم بأن تصورهم لميكانزم الخليقة الذي ظهر على الألواح السومرية سبق التصور التوراتي الذي سطا، في مرثيات ارميا، على المرثيات السومرية الكبرى.

ماذا عن لبنان؟ أيها الرعايا هؤلاء هم نوابكم. ملوك الطوائف الذين قد نجدهم بانتظارنا على أبواب العالم الآخر، أدرى منا بكثير (نحن الأميون) في اختيار الأسماء. ما علينا الا أن نكون الطوابير أمام صناديق الاقتراع. قد نخجل من المرايا وهي تسألنا… لماذا انتم موتى الى هذا الحد؟

ما العجب حين يقصي عبد الفتاح السيسي كل من تسوّل له نفسه أن يكسر معادلة اخناتون أو توت عنخ آمون؟ قلنا هذه دولة عمرها سبعة آلاف عام. ثمة فرعون واحد. لا فرعون غيره. حتى أن الهرم لا يتسع الا لفرعون واحد ولمقتنياته.

في سهرة مع أحمد فؤاد نجم، وكان جمال عبد الناصر قد رحل، وكان أنور السادات قد وقف بين يدي مناحيم بيغن (معتذراً عما فعله الفرعون بموسى وعارضاً التكفير بتحويل جزء من النيل الى النقب)، استغرب كيف أن النيل الذي يلد الطمى لا يلد القادة أيضاً.

اننا نتكلم عن مصر، لا عن الصومال الذي أنتج الغزالة النحاسية ناعومي كامبل. بالرغم من كل شيء، تبقى أمنا و…أم الدنيا.

السيسي هو من أزاح «الاخوان المسلمين» عن السلطة. لنتصور أن هذه الجماعة هي التي تحكم مصر الآن. كنتم رأيتم أبا الهول يطلب اللجؤ السياسي الى جهنم، وكنتم رأيتم دينا ترقص بالبرقع الأفغاني.

أحد قادة «الاخوان» دعا الى فرض الجزية على الأقباط وتسريحهم من الجيش. آخر طلب تحويل ستوديوات الجيزة الى مقابر لأنها مصنع للكافرين والكافرات. انتبهوا، ام كلثوم كافرة، محمد عبد الوهاب كافر. طه حسين بطبيعة الحال. في سوريا لم يتمكنوا من تحمل وجه أبي العلاء المعري، وهو أعمى.

لا ندافع عن الرئيس المصري. بدل الفرعون الجنرال. هل العمامة أقل وطأة، أو أقل هولاً، من الخوذة؟

اعتراض على ازاحة سامي عنان عن الحلبة، وعلى فرار خالد علي، وعلى انكفاء أحمد شفيق. هل هؤلاء هم مصر؟ وهل كان حمدين صباحي ، بصوت نانسي عجرم ، يمثل جمال عبد الناصر الذي قيل في أيامه ان مصر زعيم من دون شعب، وان سوريا شعب من دون زعيم؟

الآن لا شعوب ولا زعماء. لا أصوات تقتحم ذلك الموت العظيم. الموت الحضاري، والموت السياسي، والموت الاقتصادي، وحتى الموت الايديولوجي. الاسلام ضد الاسلام. الاسلام يقتل الاسلام. قد يعلو صراخ الكثيرين من ذوي الأسنان الصفراء. كلنا نعلم اننا نطفو فوق اوقيانوس من النفاق. حتى النفاق في حضرة الله…

حين يبدي دونالد ترامب اعجابه بحذاء عبد الفتاح السيسي. تعالوا نردد معه «يا له من حذاء!». لعله مركبتنا الفضائية الى المريخ. أميركا، سيدة الديمقراطية في هذا العالم، بعثت بمسؤولة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الى القاهرة لتهنئة حسني مبارك بانتخابه رئيساً للمرة الخامسة.

وكما تعلمون، شيوخ القبائل الذين يقطعون الأيدي، ويقطعون الأرجل، انفقوا مائة مليار دولار لنقل سوريا من الديكتاتورية الى الديموقراطية. كيف يمكن للفرعون (الفرعون أيها السادة) أن يكون تابعاً لشيخ قبيلة؟ انه المال… أيها الغبي.

واننا عرب الغيبوبة أيها الغبي. ديموقراطية؟ قال أبوعياض امام المسجد الكبير في البوعزيزي التونسية «الديمقراطية اعتداء على الله». صدقوه والا…

الديار