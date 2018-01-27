احتمالات نتائج مجريات الوضع الميداني في عفرين

علي حسن

قالت الإدارة الذاتية الكردية في مدينة عفرين يوم أمس خلال بيان لها إنّ المدينة جزء من سوريا وإنّ وحدات حماية الشعب و المرأة تقوم بحمايتها، منذ ستة أعوام من هجمات الإرهابيين، داعيةً الدولة السورية لحماية عفرين من العدوان التركي و القيام بواجباتها السيادية اتجاه المدينة من هجمات المحتل التركي وفق ما جاء في البيان. مراقبون لمجريات الوضع الميداني اعتبروا أنّ ما بدر عن الإدارة الذاتية هو أمرٌ لافتٌ و مفصل إيجابي، فما الأثر الذي سيتركه ذلك على الأرض؟

مصدرٌ سوري مطلع على الوضع في الشمال السوري قال لموقع “العهد” الإخباري إنّ ” البيان الذي أصدرته الإدارة الذاتية في عفرين هو تطور إيجابي، رغم أن ذلك لا ينفي أنهم ما يزالون يُعوّلون على بعض المكاسب السياسية لمصلحتهم والتي تحد من سلطة الدولة السورية والقانون السوري على فرض السيادة السورية في المنطقة”، مؤكداً أنّ “بيان أمس يعتبر خطاباً أو نفَساً جديداً في تعاطي أكراد عفرين مع القيادة السورية حيث يعود الأثر الكبير في إحداث ذلك للضغط الشعبي الكبير الذي قام به مدنيو عفرين الذين عبّروا عن رغبتهم في دخول الدولة السورية وفرض سلطتها على المناطق المحيطة بالحدود السورية ـ التركية لإنقاذ عفرين من هذا العدوان”.

و اعتقد المصدر المطلع ذاته أنّ الأمور تسير بشكل جيد وأنّ الجيش السوري سيدخل مدينة عفرين و سيعيد الأمن و الأمان لمنطقة الحدود الأمر الذي سيوقف العدوان التركي إن لم يكن هناك تدخل أو ضغط من قيادات “قسد” من جبال قنديل على حد تعبيره، مؤكداً أنّ ” “قسد” لن تستطيع أن تصمد في وجه تركيا، و إذا استمر العدوان و انتصرت القوات التركية و الفصائل المسلحة التي دخلت معها، و هذا ما سيحدث إن لم تسمح وحدات حماية الشعب الكردية للجيش السوري بالدخول إلى المدينة فسيكون هناك عملية تغيير ديموغرافي للمنطقة كاملةً، وهذا ما كان واضحاً في تصريحات أردوغان السابقة التي قال فيها بأنه سيعيد كل اللاجئين السوريين إلى منطقة عفرين، ولذلك فالحل الوحيد و الأنسب للحفاظ على طبيعة تكوين المنطقة هو دخول الجيش السوري”.

العهد