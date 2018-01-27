العراق يوقف ترخيص شركة طيران فلاي داماس السورية.. و السبب ؟

أوقفت وزارة النقل العراقية ترخيص شركة الطيران السورية “فلادي داماس”، ابتداءً من الشهر الجاري، بحسب بيان صادر عن الوزارة نشره موقع “سيريانديز” المحلي.

وبحسب البيان، أرجعت وزارة النقل السبب إلى عدم التزام الشركة بالأوقات المحددة للرحلات وتكرار التأخير، ما أدى إلى حدوث إرباك وفوضى داخل صالة المسافرين وحصول أذى لهم.

وأشار إلى أن الوزارة نبهت الشركة أكثر من مرة بضرورة الالتزام بالمواعيد، وتوجيه إنذار إليها لكن دون جدوى لذلك تقرر إيقاف الترخيص، بدءًا من 1 كانون الثاني الجاري.

وكانت الشركة حصلت على الترخيص النهائي من المؤسسة العامة للطيران المدني السوري لتصبح مشغلًا جويًا سوريًا في شباط 2015.

وتعتبر “فلاي داماس” شركة الطيران الخاصة الثانية في سوريا بعد شركة “أجنحة الشام” وتسافر إلى عدة دول عربية.

وبدأت رحلتها الأولى إلى مطار السليمانية العراقي، في أيار العام الماضي، وكانت تخطط إلى تسيير رحلاتها إلى مطار أربيل.

ويعاني المواطنون السوريون من تأخر مواعيد الرحلات الجوية لشركات الطيران، ما يؤدي إلى بقائهم في المطارات لفترات قد تصل إلى 12 ساعة.