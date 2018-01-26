للمرة الثالثة على التوالي.. سورية تحصد لقب ملكة جمال العرب في أمريكا

توجت الشابة السورية ” إيناس العوام ” بلقب ملكة جمال العرب في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2018.ونقلت وسائل إعلام عن العوام قولها عقب فوزها باللقب قولها ” سأعمل جاهدةً لأقدّم أفضل صورة عن بلدي والدول العربية، خلال السنة التي توليت فيها للمنصب الجمالي”، معبرة عن “سعادتها باللقب”، وتوجهت بالشكر الى “كل من صوّت لها ودعمها لتحصل عليه”.

وفازت ايناس باللقب بعد أن تنافست مع أكثر من 18 مشتركة مقيمة في الولايات المتحدة من مختلف بلدان العالم العربي في حفل ضخم أقيم مساء الاحد، في (أريزونا) أحيته النجمة كارول سماحة

وكانت إيناس خاضت مؤخراً، مجال الغناء وفي رصيدها أغنيتين مصوّرتين، في حين تهدف المسابقة هذا العام إلى دعم قضايا اللاجئين حول العالم.

ويذكر أن ” إيناس العوام ” مقيمة في ماساتشوستس، وتعود أصولها إلى محافظة السويداء جنوب سوريا وتحمل درجة الماجستير في الاقتصاد الدولي والتمويل.

وهذه هي المرة الثالثة على التوالي التي تتوج فيها مشتركة سورية بهذا اللقب، حيث حملت اللقب خلال العامين الماضيين بيان طالب التي جرى تتويجها في حفل أقيم بولاية بنسيلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية.