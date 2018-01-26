وصفة صينية لإزالة الكرش سريعاً.. مكوّناتها بسيطة!

تكدّس الدهون في منطقة البطن من أكثر الأمور التي تزعج المرأة، وتشعرها بالإحباط، فتلجأ إلى الملابس الواسعة لإخفاء الكرش، لكن لا داعي للقلق، وإليك وصفة صينية تخلصك من الكرش سريعاً.

وصفة الفجل والعسل:

– 125 غراماً من الفجل

– 3 حبات من الليمون الحامض العضوي

– 4 ملاعق صغيرة من العسل

– ملعقتان صغيرتان من القرفة

– قطعة من الزنجبيل

طريقة تحضير:

1- إطحني الفجل مع الزنجبيل ثم قطّعي الحامض مع قشره إلى شرائح صغيرة وأزيلي البذور منها.

2- اخلطي الليمون مع عجينة الفجل والزنجبيل، ثم أضيفي العسل الطبيعي والقرفة على المزيج واخلطي المكوّنات جيدًا. ضعي الخليط في وعاء زجاجي مغلق في الثلاجة وتناولي ملعقة صغيرة من الخليط مرتين في اليوم مع وجبات الطعام.

3- استهلكي هذا الخليط لمدة ثلاثة أسابيع ثم استريحي لمدة أسبوع قبل تكرار هذه العملية للحصول على النتائج السليمة.

الجميلة