اذا كان لديك هذا الانتفاخ تحت العين اقرأ هذا المقال فوراً؟

تشتكي من انتفاخ تحت العين؟ إنه مما لا شك فيه أن وجود أكياس منتفخة تحت العينين يزعج الكثير من النساء حيث أنها تجعلهن يبدون أكبر سناً وتظهر عليهم علامات التعب والإرهاق. وتدل هذة الاكياس المزعجة أيضاً علي الإرهاق والضغط النفسي وعدم صحة العينين. ومن حسن الحظ، انه يمكنك التخلص من الأكياس تحت العينين بسهولة بطرق طبيعية بمنزلك بمساعدة بعض العلاجات المنزلية المختلفة.

إذا كنت تعانين من هذه المشكلة فينبغي عليك التركيز في قراءة مقالنا هذا الذي يقدم لكي سيدتي أفضل 18 نصيحة التي أثبتت تأثيرها في التخلص من هذة الأكياس بدون جراحة.

علاج انتفاخ تحت العين

البطاطس:

تحتوي البطاطس علي خصائص مضادة للإلتهاب وفيتامين سي والفؤائد الغذائية التي توجد بها يجعلها مهمة جدا في علاج الكثير من المشاكل الصحية.

اذا كنتي تبحثين عن علاج فعال للتخلص من الإنتفخات تحت عينيكي فالبطاطس تعتبر علاج مناسب لهذة الحالة.

اتبعي الخطوات التالية اذا كنتي ترغبين في استخدام البطاطس لعلاج الأكياس تحت العين:

احضري بطاطس غير ناضجة ثم قطعيها وجففيها جيداً.

افرمي البطاطس وضعيها في قطعة قماش ناعمة ونظيفة واربطيها.

ضعي هذة القماشة علي جفون عينيكي لدقائق قليلة.

كرري هذة الطريقة علي الأقل مرتين يومياً حتي تقللي من هذة الإنتفخات.

طريقة أخري لإستخدام البطاطس في التخلص من ألأكياس تحت العين:

قومي بتقطيع واحدة من البطاطس متوسطة الحجم الي نصفين بعد أن تقومي بتجميدها في الفريزر لمدة عشر دقائق.

ضعي برفق انصاف البطاطس حول عنيكي وهي مغلقة.

اتركيهم لمدة 15-20 دقيقة.

اتبعي هذة الطريقة مره او مرتين يومياً ولاحظي التحسن في الإنتفخات حيث تجديها بدأت أن تقل وأصبحت أصغر حجماً.

الحليب

سوف يكون الحليب هو العلاج التاني للأكياس المنتفخة تحت العين، فهو له تاثير بارد علي تقليل الضغط. حمض اللوريك والفيتامينات والخواص القابضة للحليب تعمل علي تخفيف الإنتفخات وتفتح المنطقة أسفل العين، بالإضافة الي ذلك فأن الحليب يعمل علي الإحتفاظ بالماء ويقلل حجم الأكياس تحت العين سريعاً.

اتبعي الخطوات البسيطة التالية لإستخدام الحليب للتقليل من الأكياس تحت العين:

اغمسي قطعتان من القطن في كمية من الحليب البارد.

ضعي القطن علي الجفون.

اتركيه من 15-20 دقيقة.

كرري هذة الطريقة مرة او مرتين يومياً حتي ولاحظي التحسن في الإنتفخات حيث

تجديها بدأت تقل وأصبحت أصغر حجماً.

زيت فيتامين E

يعتبر هذا الزيت علاجاً للتخلص من الأكياس تحت العين. هذا النوع من الزيت أثبت كفائته في منع الإصابة بمياة البيضاء بالعين التي تعتبر من أكثر مشاكل العين حدوثاً.

اتباع الخطوات التالية سوف يجعلك تتخلصين من مشكلة هذة الأكياس:

اسكبي كمية قليلة من الماء البارد في صحن صغير واضيفي له قطرات عديدة من زيت فيتامين E.

اخلطيهم معاً جيداً .

اغمسي قطعتان من القطن في هذا الخبيط.

ضعيهم علي منطقة العينين لمدة 20 دقيقة.

هذة الطريقة تساعد علي تقليل التورم حول العينين.

الخيار

الخيار مفيد جدا لبشرة أكثر نضارة ويساعد أيضا علي التخلص من الأكياس تحت العين بكفائه يرجع ذلك الي خصائصة القابضة والإنزيمات الموجودة في الخيار الطازج. فيمكنه أن يعالج هذة الإنتفخات وعلاج الهالات السوداء حول العينين عن طريق تقليل التهاب منطقة الجلد المحيط بالعينين. بالإضافة الي ذلك فإن شرائح الخيار البارد تساعد علي تقليل التجاعيد حول العين وتفتيح منطقة تحت العين.

اتبعي الأتي:

ضعي الخيار في الثلاجة لمدة عشر دقائق ثم قطعيه الي شرائح سميكة.

ضعي شرائح الخيار الباردة علي منطقة العينين، تأكدي من أن المنطقو مغطاه بالكامل بشرائح الخيار.

اتركي الشرائح لمدة لا تقل عن عشر دقائق او حتي تسخن شرائح الخيار.

كرري هذة الطريقة عدة مرات يومياً.

بجانب فوائد الخيار للعينين فإنة يساعد علي الإسترخاء بعد يوم عمل طويل،لذلك جربي هذة الطريقة المنزلية واستعتمتي بهذة الطريقة عندما تشعري بالأجهاد وكرريها مرات عديدة اسبوعياً لتحسين بشرتك وراحة عيناكي.

بياض البيض

يحتوي بياض البيض علي خصائص لشد البشرة والتي يمكنها ان تخفف سريعا من الأكياس تحت العين وتساعد أيضا علي منع ظهور التجاعيد.

اتبعي الخطوات التالية للتخلص من الأكياس حول العين عن طريق استخدام بيضا البيض

ضعي بياض بيضتين في صحن صغير بعد فصلهم عن الصفار.

اضربي بياض البيض حتي يجمد.

اضيفي العديد من قطرات زيت نبات البندق الساحرة التي ايضا لها خصائص قابضة لشد البشرة اخلطيهم جيداً باستخدام فرشاة حتي تحصلي علي خليط متجانس.

ضعي الخليط حول عينيكي واتركيه ليجف لمدة 20 دقيقة ثم اغسليه بماء بارد.

افعلي هذة الطريقة مرات عديدة خلال الأسبوع حتي تحصلي علي عينين أقل انتفاخاً وعلي بشرة مشدودة.

شرب الماء والسوائل بإنتظام

حتي تتخلصي من الأكياس تحت العين الناتجة عن الضغط العصبي أو العين المجهدة فعليكي الإهتمام بصحتك داخلياً. شرب المياة والسوائل يحمي بشرتك من الجفاف ويساعدك علي ان تبقي نشيطة وتتخلصي من التعب.

لذلك شرب كميات كافية من الماء يقلل من الأكياس تحت العين وإنتفاخ منطقة أسفل العينين.

عندما يكون جسمك رطب فذلك يقلل من فرصة احتباس الماء في جسمك التي تتسبب في تورم الجفون وأجزاء اخري من الجسم.وتساعد المياة ايضا علي طرد الفضلات والسموم من الجسم.ايضاً تناول كميات كبيرة من الماء يقلل من كميات الملح التي تتناوله يومياً.

يفضل عدم شرب القهوة والمشروبات المحلاه بالسكر او الصودا جيث انها تسبب الجفاف.

أكياس الشاي

من الطرق الهامة التي تساعد في التخلص من الأكياس النتفخة تحت العين.

سواء كان الشاي اسود او أخضر فانهم قادرين علي التقليل من العيون المنتفخة ويقللون ايضاً تورم العينين ويرجع ذلك بفضل خصائصهم ضد الألتهاب والتهيج لذلك فأكياس الشاي يمكنها التقليل سريعاً من الإلتهاب والأحمرار .

اتبعي الأتي:

احضري كيسين من الشاي وانقعيهم في ماء ساخن لمدة خمس دقائق.

اخرجيهم من الماء الساخن واتركيهم حتي يبردوا.

ضعي هذة الأكياس الباردة علي الأكياس تحت العين ممكن أن تغطي أكياس الشاي بقطعة قماش ناعمة.

كرريها عدة مرات وسوف يختفي التورم حول عينيكي بالتدريج.

الفراولة

بالإضافة الي الماء البارد يمكنك ان تجربي الفرولة للتخلص من الأكياس تحت العين بطريقة طبيعية وسريعة. هذا النوع من الفاكهة يساعد علي تحسن صحة العين ويقلل من فرصة حدوث الضمور البقعي للعين. مركب الألفا هيروكسي الموجود بالفراولة يجعلك بشرتك تبدو أصغر سناً وناعمة.

لإتباع هذة الطريقة عليكي اتباع الأتي:

ضعي الفراولة في ثلاجتك لمدة 30 دقيقة.

قطعيها الي شرائح سميكة.

ضعي هذة الشرائح تحت عينيكي لمدة من 20 الي 30 دقيقة.

بعد ان تزيلي شرائح الفراولة سوف تلاحظين تحسن تحت عينيكي.

الماء الساخن والملح

هذة طريقة أخري بسيطة للتخلص من أكياس تحت العين سريعاً. فقط قومي بخلط الماء والملح وسوف تحصلين علي عينين جميلتين بسهولة.

عليكي القيام بالأتي:

اخلطي نصف ملعقة صغيرة من الملح والماء الساخن وتأكدي من ان الماء ليس ساخن جداً.

اغمسي قطعتان من القطن في ماء دافئ.

ضعي القطن علي الأكياس تحت العين لمدة دقائق عديدة.

كرري هذة الطريقة كل نصف ساعه فتحصلين علي منطقة عيون بلا إنتفاخ.

الماء البارد

اذا كنتي تعانين من الأكياس حول العين نتيجة لعدم النوم ليلاً الماء البارد هو أنسب حل لمشكلتك. ببساطة ضعي ماء بارد او مكعب من الثلج الملفوف بقطعة من القماش النظيفة علي منطقة تحت العين.حيث ان الماء البارد يقبض من الأوعية الدموية ويقلل من التورم.

كل ما عليكي هو اتباع الأتي:

اغسلي وجهك بدفقات من الماء البارد وعينيكي ايضاً.

كرري هذة العملية عدة مرات يوميا او كل ما استطعتي.

طريقة اخري لأستخام الماء البارد:

استخدمي مكعبات من الثلج ولفيها بقطعة من القماش الناعم والنظيف.

ضعيها علي منطقة العيون ودلكيها برفق.

كرري هذة الطريقة حتي تختفي الإنتفخات والتورم تحت العينين.

التدليك بملاعق باردة

حتي تتخلصي من الأكياس تحت العين يمكنك ان تجربي أن تدلكي عينيكي بملاعق باردة.

هذا التدليك يساعدكي علي التقليل من الأكياس تحت العين ويساعد علي ارتخاء الأوعية الدموية حول العينين فيقلل من العيون المرهقة سريعا.

احضري من 5 ال 6 ملاعق معدن وضعيهم في الثلاجة من 5 الي 10 دقائق.

خذي هذة الملاعق وامسكي الجزء الدائري عكس كل عين لمرات عديدة حتي تسخن الملاعق.

في حالة عدم احساسك بالراحة من الملاعق المعدن استخدمي بعض الأكياس المثلجة من البازيلاء.

الصبار

يجب علينا ألا ننسي دورالصبار في التخلص من الأكياس المنتفخة تحت العين ويعتبر الصبار من أهم العناصر الطبيعية التي تساعدكي علي الإحتفاظ بجمالك. يعمل الصبار علي علاج الهالات السوداء وإنتفاخات العينين. يحتوي الصبار علي مركب الإيثيل الذي يعمل علي علاج الإلتهابات ومشاكل العيون الأخري.

جل الصبار يساعد علي تحسين الدورة الدموية ويعمل علي طرد السوائل حول العينين فيقلل من التورم. كوني حريصة عند وضع جل الصبار حول عينيكي ألا يدخل العين، اذا كنتي لا تشعرين بالراحة عند استخدامك للصبار يمكنكي أن تستخدمي منتجات عناية بالبشرة تحتوي علي مستخلص الصبار.

وضع النوم

وضع نومك يمكن ان يساعدكي علي التخلص من الإنتفخات تحت العين، من المتعارف عليه ان النوم علي الظهر يمنع السوائل من التجمع حول العينين بمنع الجاذبية.

استخدام وسادة اضافية يساعدك علي نوم أفضل.

لا ترهقي نفسك كثيراً في محاولة تغيير وضع نومك لانك اذا لم تستطيعي ان تنامي سوف يظهر لديكي مشكلة الهالات السوداء

الملح

من المعروف ان الملح يتسبب في ارتفاع ضغط الدم ومعظم الناس لا يعلمون ان الصوديوم هو السبب الخفي لإحتباس السوائل والذي ينتج عنه الإنتفخات حول العينين.

ينصح بملح بحر الهيملايا النقي للأشخاص الذين يعانون من مشاكل العينين.

بعض أنواع الأطعمة التي تحتوي علي كميات كبيرة من الملح مثل البيتزا والحساء يجب ان تتجنبيها.اذا كنتي لديك مشكلة في التغلب علي رغبتك في الملح يمكن ان تأكلي حضروات طازجة خاصاً الكرفس سوف يساعدك في هذة الحالة كثيراً.

إزالة المكياج قبل النوم

واحد من أسباب الأكياس تحت العين مرتبط بالمكياج. عندما تتركين المكياج طوال اليوم من غير ازالة سوف يلهب عينيكي ويتسبب في إنتفخات العينين لذلك يجب ان تتأكدي انك غسلتي وجههك بعناية يومياً قبل ان تبحثي عن علاج أخر للأكياس تحت العين.

التعرض لأشعة الشمس

التعرض المباشر لأشعة الشمس يضر عينيكي ويسبب الجفاف لذلك اذا كنتي تريدين أن تتخلصي من الأكياس تحت العين عليكي احضار واقي من الشمس ونظارة شمسية وقبعة حتي تحمي عينيكي وتقللين من خطر الأصابة بالجلد الغامق حول عينيكي والإنتفخات.

الإقلاع عن التدخين

تدخين السجائر يجعل جسمك جافاً وضعيفاً وبشرتك ايضاً. فهو يتسبب في ظهور الشيخوخة المبكرة حول العينين و أكياس تحت العين و التجاعيد وذلك بسبب المواد الكيميائية الضارة الموجودة في السجائر. لذلك يجب عليكي ان تقلعي عن التدخين حتي تتخلصي من الأكياس تحت العين.

الأكياس تحت العين ليست مشكلة نادرة حيث ان قلة النوم والعمل تحت ضغط والعمل الزائد علي الكمبيوتر لمدة ايام قليلة يعمل علي انتفاخ العينين وارهاقهما. قد تزداد الحالة سوءاً اذا لم تأخذي خطوات مناسبة سريعاً حيث هناك العديد من الطرق البسيطة الطبيعية التي يمكنك صنعها بالمنزل حتي تتخلصين من هذة المشكلة.