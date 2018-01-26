إصفرار الأسنان.. وطرق تبييضها

إصفرار الأسنان مُشكلة تُؤرق الكثير من الناس الذين يَودون الحصول على إبتسامة جميلة بأسنان بيضاء.. إلا أنها مُشكلة من الممكن مُعالجتها.. وإليكِ أسباب تَلون الأسنان.. وبعض الوسائل التى قد تُساعد فى الحصول على أسنان بيضاء جميلة..

إصفرار الأسنان مشكلة يعانىِ منها الكثيرون.. لكن تَحديد العلاج المناسب يحتاج أولاً إلى تَحديد السبب الذى أدىَّ إلى الإصفرار.

ومن ضمن الأسباب المعروفة التى تُسهم فى إصفرار الأسنان هى شُرب القهوة والشاىِّ وتدخين السجائر. كما أن الأدوية والتوابل وأنواع من التوت وعصائر الفاكهة، تُسهم أيضاً فيها. بل إن هناك أنواعاً من غَسول الأسنان لها دور سلبىِ فىِ ذلك.

التنظيف الصحيح

ويكون ذلك بإزالة طبقة البلاك أو اللويحات السِنية، والمَسح على الأسنان بحركات إهتزازية خفيفة، وأن يكون التنظيف من اللثة بإتجاه السن دوماً وليس بالعكس.

فى هذه الأحوال، تكفىِ المعالجة المعروفة لدى الطبيب لإزالة الترسيبات الجيرية على الأسنان، وخلال هذه المعالجة يتم رش الملح على بعض تيجان الأسنان بإستخدام الضغط والماء. وفى النهاية، يَتم تلميع الأسنان بإستخدام مادة الفلورايد.

وينصح أطباء الأسنان بعدم إستخدام مُبيضات الأسنان التى تُباع فى الأسواق، لأنها تحتوىِ على مواد كيميائية عنيفة قد تَضر بالأسنان أكثر من أن تنفعها.

وهناك أسباب أخرى تؤدىِ إلى إصفرار الأسنان.. فالألوان الطبيعية للأسنان يُمكن أن تتنوع من شخص إلى آخر، ومن يريد تغيير هذا اللون الطبيعىِ يُمكنه أن يلجأ إلى طبيب الأسنان للقيام بعملية تبييض لها. ويُؤكد أطباء الأسنان على ضرورة القيام بذلك لدى الأطباء المتخصصين، والإبتعاد عن القيام بذلك فى المنزل.