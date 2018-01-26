“داعش والنصرة” في حسابات المعركة.. لكن ما هو الخطر الحقيقي على عفرين؟

تتحدث الأنباء عن احتمال توظيف ميليشيا “قوات سورية الديمقراطية” لعناصر سابقين في تنظيم “داعش” ضمن عمليات القتال ضد ميليشيات الاحتلال التركي التي تهاجم مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، وهذا يشير بوضوح إلى ارتباك أطراف الصراع ضمن ما يسمى إعلامياً بعملية “غصن الزيتون”، وهو المسمى الذي أطلقته أنقرة على عمليتها العدوانية في الأراضي السورية، إذ إن المعركة بتشابكاتها الدولية تفضي إلى الكثير من التساؤلات عن الوقت الذي يمكن أن ينهي النظام التركي مغامرته العسكرية الجديدة في سورية، وكيف سينهي هذه المغامرة.

في الوقت نفسه أكدت الوسائل الإعلامية الموالية للميليشيات المسلحة المنتشرة في سورية، أن تنظيم جبهة النصرة المعروف حالياً بـ “هيئة تحرير الشام”، يشارك إلى جانب النظام التركي في عمليته العدوانية ضد الوحدات الكردية، وتعتبر منطقة “قلعة سمعان”، هي المنطلق الأساسي لقتال النصرة في هذه العملية، وإن كانت الأخيرة قد بررت مشاركتها من باب استردادها لنقاط هاجمتها الوحدات الكردية قبل أيام، فإنها تؤكد بذلك على علاقتها العميقة مع أنقرة، وهي علاقة أسس لها النظام القطري بفعل ارتباطه الوثيق والمعروف بتنظيم القاعدة والنصرة التي تعد ذراعا للتنظيم في سورية، وهذا يحيل للتذكير بأن النصرة قد صدرت في أوقات سابقة فتاوى حرمت من خلالها القتال لجانب الأتراك بريف حلب الشرقي وصولاً إلى مدينة الباب، وكان تبرير هذه الفتاوى في ذلك الوقت أن جبهات حلب وإدلب أولى بقتال الفصائل حينها، وبالقياس على حجم الخسائر التي تعرضت لها النصرة في ريف إدلب الجنوبي مؤخراً، وتبريرها للهزيمة الكبرى التي تعرضت لها في مطار أبو الظهور العسكري على يد الجيش السوري بأن الفصائل التي انسحبت من جبهات القتال لدعم الأتراك هي السبب، تكون النصرة قد أكدت على أنها تخلت عن أهدافها الكبرى التي تعلنها للتمسك بحق إدارة الساحة الإدلبية، لصالح إعلان الطاعة والولاء لأنقرة، وهذا يصب في مصلحة الدولة السورية على مستويي الميدان، والإعلام، لكشف حقيقة النوايا التي تشكلت من أجلها التنظيمات التكفيرية في سورية، وهذا يقدم دليلاً جديداً على أن كامل الميليشيات المتواجدة في سورية لا تفكر أصلاً بمنح الشعب السوري أياً من الشعارات العريضة التي ترفعها، وإنما هي مجرد أدوات تقاتل لتحقيق مصالح الدول التي شكلتها.

توظيف داعش من قبل “قوات سورية الديمقراطية”، وجبهة النصرة من قبل العدو التركي، يعيد ورقة التنظيمات الجهادية إلى رأس قائمة الأوراق الميدانية بيد كل من واشنطن باعتبارها المحرك الأساس لـ “قسد” في أي ملف ميداني أو سياسي، كما إنه يعيد النصرة إلى موضعها الحقيقي في يد النظام التركي الذي لم يعول بيوم من الأيام على ورقة أقوى من النصرة، حتى وإن كان في عدوانه السابق الذي كان يعرف باسم “درع الفرات” قد أبعد النصرة عن الواجهة، وبالتالي يمكن القول إن المعركة في غرب عفرين ستتحول بطريقة غير مباشرة لمعركة استنزاف بالدرجة الأولى، إذ إن قسد ستسعى للتخلص من عناصر تنظيم داعش الذين لا تثق بولاءهم من خلال الزج بهم على جبهات القتال ضد الأتراك، في حين أن النظام التركي سيحاول التخفيف من الخسائر البشرية في صفوف عناصره النظاميين من خلال الزج أكثر بالميليشيات المنتشرة في إدلب، ويبقى السؤال في هذه الخانة عن التوقيت الذي سيلجئ فيه النظام التركي لتوظيف ميليشيا “الحزب الإسلامي التركستاني” المشكلة من المقاتلين الإيغور “الصينيين”، ولعل الإعلان من قبل ميليشيات “درع الفرات” عن تنفيذ أول عملية انتحارية ضد الوحدات الكردية في عفرين سيكون بمثابة الإعلان عن مشاركة التركستاني في العدوان.

كل ما تقدم لا يمثل الخطر الحقيقي على مدينة عفرين والأراضي القريبة من الحدود عموماً، إذ إن الخطر الحقيقي هو الطريقة السلبية التي يتعاطى من خلالها القادة السياسيين والميدانيين للوحدات الكردية مع أي طرح تتقدم به الحكومة الروسية كوسيط ما بين الوحدات ودمشق لقطع الطريق على استمرار وتمدد العدوان التركي، وتضارب الأنباء حول موافقة الوحدات لتسليم المناطق الحدودية مع تركيا للجيش السوري خير دليل على إن قادة هذه الوحدات هم الخطر الحقيقي على سلامة الدولة السورية، فبحثهم عن المكتسبات في وقت حرج مثل هذا يعطل وقف العدوان، كما إن طريقة تعاطيهم مع كل من الحكومة السورية والروسية وتحميلهما مسؤولية العدوان التركي دون الإشارة إلى أن دمشق وموسكو قدما طروحات حقيقية لوقف العدوان في حين أن واشنطن التي من المفترض إنها تقدم الدعم لقسد اعتبرت إن العدوان التركي مشروع لجهة حماية أنقرة لحدودها الجنوبية، يعتبر محاولة لحرف بوصلة الشارع الكردي عن المسؤول الرئيسي وراء المجازر التي يرتكبها النظام التركي بحق المدنيين من كل المكونات في عفرين، إذ إن الصيد في الماء العكر هو السمة العامة لتوجه قادة القوى السياسية والميدانية الكردية خلال المرحلة الحالية، وإلا ما هو تفسير منعهم لنزوح المدنيين إلى مناطق الدولة السورية أول العدوان..؟

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