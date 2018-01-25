بالصورة: نادين نسيب نجيم وكواليس (طريق) مع عابد فهد

أخبرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، جمهورها ببعض التفاصيل الأولية التي تخص مسلسلها الرمضاني الجديد (طريق)، الذي يشاركها في بطولته الفنان السوري عابد فهد.

كتبت نادين نجيم عبر صفحتها تعليقاً أرفقته بصورة لها مع الفنان السوري عابد فهد، قالت فيه: (استعدادلتي لمسلسل “طريق” كتير منيحة و انا كتير متحمسة للدور و للكاركتير الجديد خاصة انه بلامس المرأة الناجحة و العاملة بشكل خاص! دعولنا بالتوفيق انا و عابد فهد بدور كتير خاص).

كما نشرت نادين نسيب نجيم تعليقاً أخراً قالت فيه: (أديش متحمسين للمسلسل الجديد طريق مسلسل طريق في رمضان ٢٠١٨ نادين نسيب نجيم بدور أميرة، عابد فهد بدور جابر مأخوذ عن قصة قصيرة بعنوان (الشريدة) للأديب العالمي نجيب محفوظ سيناريو وحوار سلام كسيري إخراج رشا هشام شربتجي).