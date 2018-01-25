ناصيف زيتون سيصدم العالم بالكليب الجديد..جرأة لم يفعلها فنان عربي

كليب الفنان “ناصيف زيتون” الجديد سيصدم الجمهور العربي حيث ان ناصيف سيغيب عن هذا الكليب ولن يطل به بحسب موقع الفن .

وفي التفاصيل، فكرة الكليب جاءت بأن تظهر فيه قصص حب لأنواع عديدة من البشر اذ سيظهر الحب بمعناه الحقيقي بعيدا عن المظاهر والشكل الخارجي، وتظهر في الكليب قصة حب بين مسنين مثلا وبين ذوي احتياجات خاصة، والكثير من حالات المجتمع الموجودة بيننا وفي يومياتنا.

وبعد ان صوّر ناصيف بعض المشاهد ليظهر حالة من الحالات ارتأى، فريق العمل ان يحذف المشاهد الخاصة بناصيف كليا والاعتماد على قصص واشخاص اخرين، وبذلك يكون ناصيف اول نجم عربي يغيب عن كليبه الخاص ولا يظهر فيه وهذا تماشيا مع كلمات الاغنية الجديدة المنتظرة.

الكليب والفكرة هي للمخرج ​ريشا سركيس​، كتب كلمات الاغنية التي تحمل رسالة بالوقت نفسه ​علي المولى​، الحان ​يوسف هيالوغلو​.

وقد حصل موقعنا على صور حصرية من الكليب أوردناها لكم هنا.

وتقول الكلمات:

“منو شرط

تبقي انت احلى بنت

حتى حبك أنا

هيدا العشق

انو تكوني متل الكل

وشوفك غيرن انا

بعرف منك احلى وحدي

والله منو فارق عندي

فيكي كل شي بتمناه

حبّك علمني الحياه

شايفك و مش شايف حدا

انت يلي بعشق فيكي

كل شي بتكرهي

حتى نقصك كامل عندي

بشوف حالي في

يا الله غيرا هيي

انا ما بدي شي

لما منحب

حدا منقبل كل شي في

حتى عيبو كمان

لما منحب

حدا بضعفو منقوي

وحدو لو شو ما كان

بعيونن انت عاديي

بس بعيوني انت هيي

معك روحي بكملا

يا انت يما بلا

عندك احساسي انتهى”

“الفن”