توقف قلبه 45 دقيقه ثم عاد الى الحياة و روى عما رآه بعالم الأموات

فى حادث غريب نشره موقع PIX11 ووصفه بالمعجزه حدث فى مستشفى في ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية وقد أثار دهشة الكثيرون وأختلفت عليه التعليقات والآراء وهو عن سائق شاحنه يدعى يدعى ” بران ميلر ” يبلغ من العمر 41 عام فى الصباح كان يفطر ثم شعر بنوبه قلبيه فاتصل بالطوارىء لنقله على المشفى على الفور , وهناك وجدو ان شريانه الرئيسى كان مسدود مما تسبب له بنوبه قلبيه و بعدما نجح الأطباء في إنعاشه وفتح شريانه استعاد بريان وعيه وتلاشى ألمه ولكن فجأة دخل قلبه في حالة عدم انتظام مميتة حاول الأطباء أنعاشه كثيرا ورغم الجهود الكبيرة التي بذلها الأطباء لإنقاذ بران لم يتجاوب معهم وأعلنت لحظة وفاته.

والصدمه الكبرى كانت للمرضين الذين صدمو بأستيقاظه فجأه وكأنه كان نائم وكانت صدمه للأطباء فبالرغم من عدم وصول الأكسجين للمخ لمدة 45 دقيقه متواصله إلا أنه قد عاد طبيعى جدا يتكلم ويسير وكأن شيئا لم يكن وتحدث عن تجربة الموت فقال أنه قد رأى زوجة أبيه المتوفيه حديثا وقد بدت غايه بالجمال والسعاده وكان يسير فى طريق سماوى ملىء بالزهور على الجانبين وقد أكد للجميع أن هناك حياه بعد الموت وقد قالت له زوجة أبيه ” لم تأت ساعتك بعد، لست بحاجة لتكون هنا.. هناك أشياء عليك أن تفعلها بعد “