وفاة إعلامية عربية بعد 3 أيام على زواجها.. والسبب !

ذكرت تقارير إعلامية مغربية أن المذيعة المغربية الشابة هاجر العدلوني العلمي وافتها المنية ، الثلاثاء بعد عقد قرانها بثلاثة أيام.

وحسم المركز الوطني للطب الشرعي بمدينة الرحمة، ب‍الدار البيضاء، في سبب وفاة الإعلامية.

وأفادت مصادر من عائلة الفقيدة ، أن نتائج التشريح الطبي، أكدت أن التسمم بغاز البوتان “CO”، كان السبب في وفاة الشابة البالغة من العمر 22 سنة داخل بيت زوجها، بعد يومين فقط من عقد قرانهما.

وتسلمت عائلة هاجر العدلوني أمس الأربعاء جثة ابنتها، وتوجهت إلى فاس، مسقط رأسها، لدفنها، بحضور المقربين الذين لا يزالون تحت هول الصدمة.

وأفادت مصادر ، أن عناصر الشرطة كانت تعتبر ان الوفاة مشكوك في أمرها، حيث ظهرت أعراض التسمم على صديق الزوج الذي شعر بدوار ثم بدأ في القيء، إلا أن الزوجة غابت عن الوعي، ما استدعى نقل الجميع إلى مستشفى ابن رشد لتلقي الإسعافات الضرورية، إلا أن الإعلامية توفيت داخل سيارة الإسعاف، مازال زوجها يرقد في العناية المركزة حتى الآن.

وخلق خبر وفاة هاجر صدمة وسط المشهد الإعلامي، وتم تداول الخبر المحزن بشكل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، والصفحات التي كانت هاجر نشيطة بها، وكثرت الإشاعات عن أسباب وفاة الشابة حديثة الزواج، قبل أن يحسم الطب الشرعي الجدل.

لها