مباراة بكرة السلة تستمر ثلاثة أيام في حلب !!

تناقلت صفحات وشبكات سورية، تفاصيل أطول مباراة في دوري كرة السلة للناشئات، جمعت ناديي الاتحاد والحرية، في مدينة حلب.

المباراة التي أثارت دهشة كبيرة و تفاعل غير مسبوق على مواقع التواصل الاجتماعي، انطلقت في صالة الأسد، يوم الخميس الماضي، لتستمر حتى يوم السبت، بعد تأجيلين بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

التأجيل الأول للمباراة كان بعد نهاية الربع الأول منها يوم الخميس، حيث انقطعت الكهرباء، ولم يسفر انتظار عودتها سوى عن اتخاذ قرار باستكمالها في اليوم التالي.

وبالفعل تم استكمال المباراة يوم الجمعة، ولكنها لم تنته بسبب انقطاع الكهرباء مجدداً، عقب انتهاء الربعين الثاني والثالث من المباراة، ليتم تأجيلها مرة أخرى ليوم السبت.

وللمرة الثالثة، تم استكمال المباراة في ربعها الرابع والأخير لتنتهي بفوز فريق ناشئات الحرية.

وكالات