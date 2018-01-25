غدا .. هطولات ثلجية متوقعة على مرتفعات دمشق

منخفض جوي مميز بارد ماطر ومثلج على المرتفعات العالية و المتوسطة يدخل ساعات ليل اليوم الأربعاء و ذروة التأثير غداً الخميس ويبدأ بالتلاشي ظهر السبت مصحوبة بتسرب كتلة قطبية شديدة البرودة يوم الجمعة , تأثير المنخفض عام على جميع المناطق و المحافظات السورية , فعالية عالية على السواحل السورية ودمشق و الجنوب السوري خصوصاً غداً الخميس ونحذر من تشكل السيول , ومتوسطة على الشمال السوري و حماه , وضعيف على حمص و الشرق السوري.

– الخميس 25/1/2018: يبدأ المنخفض الجوي بالتأثير كما ذكرنا آخر ساعات ليل اليوم الأربعاء ويستمر بفعالية عالية كامل نهار يوم غد الخميس على دمشق و الجنوب السوري والسواحل السورية مصحوب بعواصف رعدية أحياناً ونحذر من تشكل السيول وفيضان بعض الطرق نتيجة الغزارة المتوقعة أحياناً , تمتد الأمطار لتشمل أغلب المحافظات السورية إعتباراً من ساعات ظهر يوم غد الخميس , إنخفاض جديد على الحرارة لتصبح أعلاها بدمشق والداخل السوري مابين 8 و 11 درجة نهاراً فقط , وهبات رياح نشطة لشديدة أحياناً تلامس 44 كلم بالداخل السوري , الثلوج غداً صباحاً على إرتفاع 1600 متر وتصبح ساعات العصر على إرتفاع 1400 متر و ساعات فجر و نهار الجمعة على إرتفاع 1100 لـ 1000 متر وبالتالي توقعات أن تطال الزخات الثلجية مرتفعات دمشق ومرتفعات الساحل فوق 900 متر , ثلوج غزيرة متوقعة على ريف دمشق الغربي و الشمالي , وننوه أن طريق ضهر البيدر ( دمشق – بيروت ) مغلق إعتباراً من ساعات عصر الخميس.

– الجمعة 26/1/2018: تدخل الكتلة القطبية ساعات صباح الجمعة المنطقة وتصبح كما ذكرنا الهطولات ثلجية على إرتفاعات متوسطة تلامس 1000 متر في الجنوب السوري صباحاً ومرتفعات دمشق ونتأمل أن تكون البرودة أفضل على أرض الواقع لتشمل الثلوج كامل دمشق , وتستمر الأمطار حتى ساعات الليل على فترات في باقي المحافظات السورية ولكن بفعالية ضعيفة بالنسبة للوسط السوري و الشرق ومتوسطة في باقي المناطق , والحرارة تصبح نهاراً مابين 5 لـ 7 درجات فقط وليلاً تلامس 2 درجة بالداخل السوري ودمشق.

– أخيراً … السبت 27/1/2018: تبدأ الفعالية العامة بالضعف على جميع المناطق و المحافظات السورية , مع بقاء توقعات ب هطولات مطرية على أجزاء من السواحل السورية خصوصاً الجنوبية و دمشق وريفها و أغلب الجنوب السوري وذلك حتى ساعات الظهر فقط لتتلاشى الفعالية تماماً ساعات عصر السبت وتصبح الأجواء شديدة البرودة وتوقعات أن يطال الصقيع دمشق العاصمة ليل السبت صباح الأحد وتلامس 2 تحت الصفر بدمشق و 5 تحت الصفر في ريف دمشق والمرتفعات الجبلية فوق 1000 متر.

المصدر: هوى الشام