ساعات حاسمة في الشمال السوري.. هل يدخل الجيش السوري الى عفرين ؟

بعد أن دعت فعاليات كردية الى القبول بدخول الجيش السوري الى عفرين لسحب البساط من تحت تركيا في عدوانها الذي تشنه على المدينة السورية الشمالية, تجري حاليا مشاورات بين الفصائل الكردية في عفرين و ممثلين عن الجيش السوري برعاية روسية.

يأتي هذا بعد ان رفض الاكراد سابقا دخول الجيش السوري الى عفرين لتجنب المواجهة, فيما يبدو أنهم ميالون للقبول حاليا بهذا الحل بعد التطورات الاخيرة.

فيما قال بهجت عبدو رئيس هيئة الدفاع في وحدات الحماية الذاتية الكردية عن عفرين شمال سوريا لقناة العالم، أنه لم يتم التوصل حتى الان لاتفاق بقبول دخول الجيش السوري الى عفرين.

واكد بهجت عبدو ان الاهالي في مدينة عفرين ووحدات حماية الشعب الكردية بكامل الاستعداد للتصدي للعدوان التركي، والدفاع عن مدينتهم وقراهم.

وشدد عبدو على انه في حال التوصل لاتفاق مع الجيش السوري فسيتم الاعلان عنه عن طريق قسد، مبيناً ان هناك الكثير من التفاصيل حول العدوان التركي ستُكشف في وقت قريب.

فهل تنتهي الاحلام التركية بدخول عفرين, باتفاق يعيد المدينة الى مظلة الدولة السورية و يجنب أهلها ويلات الحرب ؟

ساعات حاسمة ينتظرها الشمال السوري