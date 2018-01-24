مصطفى الخاني يتحدث عن علاقته بـ “عابد فهد” فماذا قال؟

نشر النجم السوري مصطفى الخاني صورة له برفقة النجم عابد فهد حيث التقيا مؤخراً في دبي، التي يزورها مصطفى لقضاء بعض الأعمال.

وكشف الخاني أنّ صداقته مع عابد تمتد لثمانية عشر عاماً، مؤكداً أنها بدأت منذ مسلسل “الزير سالم”، وقال في تعليقه على الصورة: “صداقة عمرها 18 سنة (من عام 2000) .. من أول مسلسل بصورو بحياتي (الزير سالم) .. وأول بلوك بصورو بحياتي (مخبأ جساس) .. وأول مشاهد بوقف فيها أمام الكاميرا (جحدر وجساس).. كنت وقتها طالب سنة رابعة، وكان من وقتها نجم كبير … وقت أخرج ( مسلسل أبيض أبيض) كنت معو، ووقت فات بالإنتاج (مسلسل الظاهر بيبرس) بقيت معو، وبقي بنفس الطيبة ونفس البساطة، كان من وقتها أخ وصديق، وبعد 18 سنة، صار أكتر من أخ وأكتر من صديق”.

علم أنّ لقاء عابد ومصطفى، تضمّن جانباً عمليّاً أيضاً، حيث إنه من المتوقع أن يشارك مصطفى في بطولة المسلسل التاريخي “داحس والغبراء”، الذي يعدّ له عابد برفقة النجم سلوم حداد المتوقع أن يقوم بإخراجه، ولكن لموسم 2019.

وعلى الصعيد الفني أيضاً يستعد الخاني للمشاركة بالجزأين العاشر والحادي عشر من مسلسل “باب الحارة”، والذي سينطلق تصويره الشهر المقبل في العاصمة السورية دمشق.

المصدر: سيدتي