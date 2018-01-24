هجوم كبير على “إليسا” واتهامها بالعمالة لإسرائيل.. لماذا؟

شن مغردون لبنانيون هجوما عنيفا على المطربة “إليسا”، متهمينها بالعمالة لإسرائيل.

“إليسا”، في تغريدة لها عبر “تويتر”، قالت إنها تستعد للذهاب إلى السينما؛ لحضور فيلم “The Bost”، الذي أخرجه الأمريكي اليهودي، ستيفن سبيلبرغ.

ووصفت “إليسا” سبيلبرغ بالمخرج الكبير، معربة عن تشوقها لمشاهدة الفيلم.

ناشطون اعتبروا تغريدة “إليسا” استفزازا لمشاعرهم، ودعوة صريحة للتطبيع مع شخصية معروفة بدعهما لإسرائيل.

وقال ناشطون إن “إليسا” تعمّدت استفزاز اللبنانيين، من خلال ثنائها على المخرج سبيلبرغ، الذي دعم إسرائيل بمليون دولار خلال حرب تموز على لبنان عام 2006.

وأوضح مغردون أن غالبية نجوم هوليوود يدعمون اسرائيل بشكل علني، قائلين إن من أراد المقاطعة عليه مقاطعة جميع أفلام هوليوود.