أغرب الطرق التي استخدمها أجدادنا لمنع الحمل

وسائل منع الحمل عن طريق الفم، والواقيات الذكرية، والأجهزة التي تدخل داخل الرحم، وتحديد توقيت الجماع هي بعض وسائل منع الحمل المقبولة. وباستثناء أخر وسيلة، فإنها كلها تضمن السلامة والحماية ليس فقط من حالات الحمل غير المرغوب فيها بل من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي أيضا. ولكن بعض الناس كانوا أكثر جنونا في ابتكار وسائل منع حمل طبيعية. وهنا بعض التي الوسائل الصادمة في الحقيقة:

إدخال ليمون في المهبل

ادخال ليمون في المهبل! نعم، استخدم القدماء هذه الحمضيات كوسيلة لمنع الحمل. في القرن 18، بدأت بعض النساء بإدخال نصف ثمرة الليمون في المهبل. في اعتقاد سائد بأن عنصر الستريك في الليمون سيقتل الحيوانات المنوية.

العطس والقرفصاء

قد تتفاجئي لمعرفة ان بعض النساء كن يقومن بالجلوس في وضعية القرفصاء بعد ممارسة الجنس ثم الدخول في نوبة عطس لدفع السائل المنوي الى الخارج. نعم، يبدو أن هذه التقنية الغريبة فعالة في بعض الحالات.

شراب الكولا

الكولا نعم، تم استخدام هذا المشروب الغازي لقتل الحيوانات المنوية في المهبل في الستينات. حيث كانت النساء يقمن برج زجاجة الكولا جيدا ثم فتحها باتجاه المهبل. في الواقع اعتقدت النساء أن الكولا الخالية من السكر اكثر فعالية.

أمعاء الخراف والخنازير

نعم، هذا صحيح، قبل اختراع اللاتكس، استخدم الرجال أجزاء مغلقة من أمعاء الحيوانات كواقي ذكري. في القرن السادس عشر كان الرجال يستخدمون الأمعاء بعد تنظيفها ونقعها في الحليب.

شرب شاي أعشاب سام

استخدمت العديد من النساء هذا الشاي للإجهاض أو حث الحيض. وتعتبر هذه مخاطرة كبيرة لأن هذا الشاي سام، ويمكن أن يؤدي الى فشل الاعضاء في بعض الحالات.

الاجهاض بالثلج

استخدمت النساء الاستلقاء في الثلج لفترة طويلة من الوقت وسيلة للإجهاض. ولكن دعونا لا ننسى، بأن هذه الطريقة فيها مخاطرة كبيرة وقد تكون قاتلة!

استعمال أدوات التنظيف

استخدام بعض أدوات التنظيف كمبيد للحيوانات المنوية في اوائل التسعينات. وأدى ذلك إلى بعض الوفيات المؤسفة قبل أن يدرك الناس أنه ليس من المفترض أن تناول أن استخدام المواد الكيمياوية بالقرب من المهبل.