إشارات تكشف ارتفاع الدهون في دمكم من دون فحص طبي… راقبوها جيداً

يعاني كثير من الأشخاص، لأسباب مختلفة، من ارتفاع مستوى الدهون في دمهم. إلا أن هذا الأمر لا يقتصر على الأشخاص المصابين بالسمنة. فقد يحدث أيضاً لدى من يتميّزون بالنحافة.

لذا، لا بدّ من الانتباه إلى بعض الإشارات التي يمكن أن تكشف ارتفاع مستوى الدهون في الجسم من دون إجراء الفحوصات الطبية.

ففي هذه الحالة قد يعاني الشخص من اضطراب في الذاكرة. لذا عليه التخلي عن الأطعمة الدسمة وإضافة تلك الغنية بأحماض الأوميغا 3 إلى نظامه الغذائي.

كذلك قد يكون ارتداد حمض المعدة إلى المريء مرات عدة في الأسبوع الواحد دليلاً على ذلك. ويعاني بعض الأشخاص أيضاً من تقلبات المزاج بسبب تأثير الدهون السيئة على توازن الهرمونات، أو من التعب المزمن والخمول والنعاس، وخصوصاً بعد تناول الطعام.