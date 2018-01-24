جديد “السورية للاتصـالات” .. انترنت بسرعات عالية تصل حتى 100 ميغا

كشف مدير عام الشركة السورية للاتصالات المهندس بكر بكر أن الشركة مستمرة في تطوير جميع خدماتها المقدمة لجميع المشتركين حيث سيتم خلال العام إطلاق خدمة لتأمين الانترنت بسرعات عالية تصل حتى 100 ميغا وهي خدمة موجهة للفعاليات الاقتصادية وهناك خدمة لتلقي باقات البث التلفزيوني عبر الشبكة الرقمية وموعد إطلاق الخدمة لم يتم تحديده ولكن سيطلق خلال أقرب وقت لمشتركي تراسل.

وأشار إلى أن الشركة تسعى من خلال خططها إلى التوسع في مجال تركيب المقاسم الحديثة حيث ركبت الشركة تجهيزات تتضمن 200 ألف رقم هاتفي و100 ألف بوابة انترنت، وقد تم وضع بعضها في الخدمة والبعض الآخر يتم تجهيز البنى التحتية اللازمة لها، كما تم وضع خطة لإعادة تأهيل المراكز المدمرة بـ 100 ألف رقم هاتفي جديد و150 ألف بوابة من تجهيزات خلال خطة العام.

وعن الشكاوى المتكررة التي ترد من المشتركين عن وجود سماسرة وسوق سوداء لبيع بوابات الانترنت وعن عدم توافرها في المراكز الهاتفية التي تشهد طلبات يومية كبيرة كمراكز هاتف الزاهرة والنصر في دمشق قال بكر: إن منطقتي الزاهرة القديمة والجديدة تتبعان لمركزي اليرموك والتضامن وإنه في حال وردت أي شكوى للشركة من قبل المشتركين عن وجود سماسرة تقوم الشركة بمعالجة الشكوى أصولاً علماً أنه يتم اتخاذ إجراءات رادعة إن وجدت مثل هذه الحالات وفق الأنظمة والقوانين.

المصدر: تشرين