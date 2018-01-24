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بالفيديو: ظهور العلم السوري في جبل برصيا شمال عفرين يشعل مواقع التواصل

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نشرت قناة عنب بلدي التابعة للمعارضة السورية مقطعا مصورا من داخل جبل برصيا الاستراتيجي شمال عفرين بعد سيطرة مسلحي درع الفرات وقوات الجيش التركي عليه , اثر مواجهات مع القوات الكردية .

ويظهر بالفيديو العلم السوري يرفرف على قمة جبل برصيا في حادثة تكررت عدة مرات داخل مناطق خاضعة لسيطرة القوات الكردية جنوب وغرب عفرين .
ويقع جبل برصيا الاستراتيجي شمال عفرين قرب الخدود السورية – التركية , ويعد منطقة استراتيجية نظرا لكونه يشرف على العديد من القرى والبلدات المحيطة بعفرين .

وكانت القوات الكردية قد تمكنت من استعادة الجبل اثر مواجهات عنيفة قتل فيها عشرات المسلحين من درع الفرات , فيما اعلن الجيش التركي مقتل جنديين تركيين وذلك في حصيلة رسمية للقتلى بعد 4 ايام من بدء معركة ” غصن الزيتون ” في عدة محاور تحيط بعفرين .

المصدر : موقع مراسلون / يوشع يوسف
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