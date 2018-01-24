بالفيديو: ظهور العلم السوري في جبل برصيا شمال عفرين يشعل مواقع التواصل

نشرت قناة عنب بلدي التابعة للمعارضة السورية مقطعا مصورا من داخل جبل برصيا الاستراتيجي شمال عفرين بعد سيطرة مسلحي درع الفرات وقوات الجيش التركي عليه , اثر مواجهات مع القوات الكردية .

ويظهر بالفيديو العلم السوري يرفرف على قمة جبل برصيا في حادثة تكررت عدة مرات داخل مناطق خاضعة لسيطرة القوات الكردية جنوب وغرب عفرين .

ويقع جبل برصيا الاستراتيجي شمال عفرين قرب الخدود السورية – التركية , ويعد منطقة استراتيجية نظرا لكونه يشرف على العديد من القرى والبلدات المحيطة بعفرين .

وكانت القوات الكردية قد تمكنت من استعادة الجبل اثر مواجهات عنيفة قتل فيها عشرات المسلحين من درع الفرات , فيما اعلن الجيش التركي مقتل جنديين تركيين وذلك في حصيلة رسمية للقتلى بعد 4 ايام من بدء معركة ” غصن الزيتون ” في عدة محاور تحيط بعفرين .

المصدر : موقع مراسلون / يوشع يوسف

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