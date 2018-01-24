تراجع أسعار الدولار و الذهب ..

شهدت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا، في الوقت الذي حوم فيه الدولار حول أدنى مستوى في ثلاثة أعوام، لكن صعود الأسهم العالمية حد من المكاسب بعد استئناف الأنشطة الحكومية في الولايات المتحدة.

ولم يتأثر الذهب تقريبا بإغلاق الحكومة الأمريكية في الجلسة السابقة وتحرك في نطاق ضيق، بحسب وكالة “رويترز”.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1336.26 دولار للأوقية، محققا مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي.

كما صعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة للتسليم في فبراير شباط 0.3 بالمئة إلى 1335.70 دولار للأوقية، وذلك بعدما صوت مجلس الشيوخ الأمريكي أمس على خطة إنفاق مؤقتة حتى الثامن من فبراير/ شباط لإنهاء توقف الأنشطة الحكومية.

وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 996.60 دولار للأوقية. وكان المعدن لامس أعلى مستوى فيما يزيد عن أربعة أشهر خلال الجلسة السابقة، وارتفعت الفضة 0.2 بالمئة إلي 17.04 دولار للأوقية في حين لم يسجل البلاديوم تغيرا يذكر عند 1097.97 دولار للأوقية.

محليا في سورية، استقر سعر الليرة السورية اليوم الثلاثاء أمام أغلب العملات الرئيسة، بعد ارتفاع سعرها أمس الاثنين، بينما انخفض الذهب بشكل طفيف.

ووفقاً للأسعار المسجلة في دمشق اليوم، فقد أغلقسعر الدولار الأمريكي على انخفاض ليسجل مبيع 470 ، وشراء 472. أما اليورو، فبقي على سعره المسجل الاثنين، وهو 580 شراء، و584 مبيع.

أما رسميا ، واصلت الأسعار ثباتها دون أي تغير ليبلغ سعر دولار الحوالات الواردة من الخارج 434 ليرة و دولار المستوردات الشراء 434 ليرة و المبيع 437.96 ليرة

فيما بلغ سعر دولار التدخل الخاص عبر المصارف السعر الوسطي 436 ليرة

الذهب انخفض 100 ليرة فقط عن سعر أمس، ليباع غرام الذهب من عيار 21 بـ17400 ليرة، رغم ارتفاعه عالمياً.