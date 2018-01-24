أداء بورصة دمشق هو الأول بين نظيراتها العربية

أعلن التقرير الربعي الرابع لاتحاد البورصات العربية لعام 2017 عن تصدر سوق دمشق للأوراق المالية للمرتبة الأولى من حيث الأداء بين جميع البورصات العربية، وذلك بارتفاع قدره 83.92%.

وبين مدير السوق الدكتور عبد الرزاق قاسم أن تحسن الأداء في السوق يعود إلى استقرار سعر الصرف وتحسن أداء الشركات المدرجة في السوق، كما بين قاسم أن قرب نهاية الأزمة ساعد في استعادة السوق لعافيته واقتراب الأسعار السوقية للأسهم من قيمها العادلة، متوقعاً استمرار تحسن أداء المؤشر خلال العام الحالي وزيادة قيم وحجم التداولات وبالأخص إذا تم إدراج شركات الاتصالات وبعض الشركات الجديدة.

البعث