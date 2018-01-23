حسام تحسين بيك: لقد خُدعت!

أكد الممثل السوري ​حسام تحسين بيك​ لموقع “الفن” أنه خُدع بعد الخلاف الذي نشب بينه وبين المنتج ​محمد قبنض​.

وقال إن الأخير خدعه، حيث سبق ونشرنا أن تحسين بيك زار قبنض في مكتبه واتفقا على حل الخلاف ليكون الصلح سيد الأحكام.

فقال حسام “إن قبنض لم يلتزم بوعده عندما تصالحنا”، ولم يتنازل عن مسلسل “الكندوش” بل أصر على التمسك به من دون أن ينتجه، لتعود المشكلة إلى نقطة الصفر”. وأضاف أنّه زار مكتب المنتج بجهود الممثل ​عبد الفتاح المزين​ لحل الخلاف، وبالفعل تصالحا والتقطا صورة مشتركة تؤكد ذلك، لكن الخلاف لم يحل فعلياً، ولم يقبل بإعادة نص العمل الشامي.

وكان تحسين بيك قد تنازل عن نص مسلسل “الكندوش” لصالح شركة قبنض للإنتاج وقبض سلفة مادية صغيرة، على أن يتم إنتاج العمل خلال وقت قريب، لكن المنتج ماطل في إنجازه عدة مرات منذ عامين، الأمر الذي سبب استياءً كبيراً عند الممثل القدير.