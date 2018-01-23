باعت عذرية ابنتها صاحبة الـ13 سنة بمبلغ ضخم.. وما حصل بعدها لم يكن في الحسبان

كثرت في الآونة الأخيرة الأخبار عن عرض فتيات بيع عذريتهنّ في بعض المزادات العلنية من أجل الحصول على أكبر قدر ممكن من المال ولأهداف عديدة منها إستكمال تحصيلهنّ العلمي أو مساعدة ذويهن.

ولكن القصة الصادمة مؤخراً المتعلقة بهذا الموضوع، هو إلقاء الشرطة القبض على إمرأة حاولت بيع عذرية إبنتها إلى رجل أعمال غني مقابل مبلغ مالي كبير وصل إلى حوالي الـ26400 دولار وذلك بسحب موقع “ميرور” البريطاني.

وفيما خص تفاصيل الحادثة، فكانت سافرت ​إيرينا غلادكيخ​ إلى موسكو (35 عاماً) مع صديقتها (25 عاماً) والفتاة المراهقة بهدف بيع “ليلتها الأولى” إلى رجل غني.

وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليها قبل إتمام الصفقة، حيث أنها لم تكن تعلم أنها تتعامل مع رجال شرطة متخفيين، فتم إيقافها بعد إستلام المال هي وصديقتها.

وبعد التحقيق معها، نشرت وزارة الداخلية الروسية مقطع فيديو تظهر فيه الوالدة وهي تعترف بفعلتها قائلةً:” عند الساعة السابعة و35 دقيقة سافرنا ابنتي وأنا إلى موسكو، وكان الهدف من رحلتنا التعرف إلى رجل غني لنحصل بذلك على مساعدة مادية مقابل أن تقدم ابنتي له خدمات جنسية”.

وبعد ذلك تمّ نقل الفتاة إلى المستشفى ليتم نقلها فيما بعد إلى الرعاية.