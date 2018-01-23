هل تشعر بألم في كعب قدمك احيانا ؟ الأسباب .. ومتى يجب عليك استشارة الطبيب ؟

هل تشعر بألم من وقت لآخر في كعب قدمك دون أن تدري ما هو السبب؟ معرفة السبب هو بداية العلاج، لذلك نحن في هذا المقال نوضح لك عزيزي القارئ أهم أسباب الم كعب القدم المختلفة، ومتى يجب عليك أن تقوم باستشارة الطبيب، لذلك تابع معنا.

ما هو الم كعب القدم ؟

الم كعب القدم هي مشكلة شائعة جدا في القدم، ويعاني المتألم منها بوجود ألم إما تحت الكعب ( التهاب اللفافة الأخمصية) أو خلفه مباشرة ( التهاب الوتر أخيل) حيث يرتبط وتر أخيل بعظم الكعب، وتكون آلام كعب القدم إما خفيفة وتزول من نفسها في بعض الأحيان أو عادة قد تصبح مستمرة ومزمنة.

اسباب الم كعب القدم

لا يشترط أن تكون آلام الكعب بسبب إصابة أو سقوط، ولكن قد يحدث نتيجة للإجهاد المتكرر والتعب، ومن أهم أسباب الم كعب القدم ما يلي:

التهاب اللفافة الأخمصية

اللفافة الأخمصية هي عبارة عن الوتر الذي يمتد من عظم الكعب إلى طرف القدم، وعندما تتمدد اللفافة الأخمصية بشكل زائد عن اللازم عادة ما تعلق في عظم الكعب، وفي بعض الأحيان قد تحدث المشكلة في منتصف القدم، فقد يعاني المريض من الألم تحت القدم، وخاصة بعد فترات طويلة من الراحة، أيضا بعض المرضى قد يكون لديهم تشنجات أيضا في عضلات الساق إذا كان وتر أخيل مشدود.

التهاب كيسي في الكعب

أو يعرف بـ التهاب الكعب الكيسي، وهو عبارة عن التهاب الجزء الخلفي من الجراب، ويمكن أن يكون بسبب الضغط بشكل قاسي على الكعوب أو بسبب الضغط من الأحذية، ويشعر بالألم عادة في عمق الكعب أو الجزء الخلفي من الكعب، وفي بعض الأحيان قد ينتفخ وتر أخيل، ويزداد الألم سوءاً يوما بعد يوم.

pump bumps نتوء الكعب

هو أكثر شيوعا بين المراهقين، حيث يكون عظم الكعب ليس ناضجا تماما، ويكون في العادة بسبب الإصابة بالفلات فوت ( القدم المسطحة)، أما الإناث يمكن أن يكون سببها البدء في ارتداء الكعب العالي قبل النضوج تماما.

متلازمة النفق الرسغي حيث يصبح العصب الكبير في الجزء الخلفي مقروص أو مضغوط، وهذا النوع من الاعتلال العصبي يمكن أن يحدث إما في الكاحل أو القدم.

التهاب مزمن في لوحة الكعب ويحدث عندما تصبح وسادة الكعب رقيقة جدا أو الخطوات ثقيلة.

كسور الإجهاد

وهو الكسر الذي يحدث بسبب الإجهاد المتكرر، وعادة ما يسببها ممارسة التمارين الرياضية أو العمل اليدوي الثقيل، ويكون العدائين أكثر عرضة بشكل خاص لكسر الإجهاد في مشط القدم، وقد يكون أيضا بسبب هشاشة العظام. التهاب الفقار العظمي هو من أكثر الأسباب شيوعا بين الأطفال والمراهقين والرياضيين، ويكون ناتج عن الاستخدام المفرط لعظام الكعب، وتعتبر الفئة من 7 إلى 15 هم الأكثر تضررا.

اعتلال الوتر أخيل ويشار إليه باسم التهاب الأوتار، وهي حالة مزمنة ترتبط بالانخفاض في كفاءة وتر أخيل، حيث أنه في بعض الأحيان لا يعمل وتر أخيل بشكل صحيح بسبب الدموع الدقيقة والمجهرية الصغيرة للوتر، التي لايمكنها أن تلتئم وتصلح نفسها بشكل صحيح.

أسباب أخرى لألم كعب القدم

يمكن أن يحدث ألم كعب القدم بسبب:

تمزق وتر أخيل، وهو عبارة عن تمزق سلك الكعب خلف الكاحل.

كدمة العظام.

الكيس العظمي، وهو كيس ملئ بالسوائل في تجويف العظام.

النقرس، وهو نتيجة لارتفاع مستويات حمض اليوريك في الدم، مما يتسبب في تكون أملاح الحامض البولي، حول المفاصل، مما يسبب الألم والتهاب شديد عند هجوم النقرس.

الورم العصبي، وهو تورم يحدث في العصب في مقدمة القدم عادة بين قاعدة الإصبع الثاني والثالث.

التهاب العظم والنقي

أو عدوى العظام أو نخاع العظم، ويحدث بسبب العدوى أو أحيانا كمضاعفات نتيجة لإصابة، وفي بعض الحالات قد تصل العدوى إلى أنسجة العظام من مجرى الدم، الأشخاص الذين يعانون من التهاب العظم والنقى عادة ما يعانون من تشنجات العضلات في منطقة الالتهاب وكذلك الحمى.

الاعتلال العصبي المحيطي

هو مجموعة من الاضطرابات التي تحدث عند تلف الأعصاب في الجهاز العصبي المحيطي وعادة ما يسبب الألم والخدر في اليدين والقدمين، ويمكن أن تحدث نتيجة لحدوث الصدمة والالتهابات واضطرابات التمثيل الغذائي والتعرض للسموم، بالإضافة إلى السكري.

التهاب المفاصل الروماتيدي يشار أحيانا إليه بالروماتيد، وهو مرض مزمن طويل الأمد، من أمراض المناعة الذاتية التي تسبب الألم والالتهاب في المفاصل، وعادة ما يؤثر على المفاصل في اليدين والقدمين.

أعراض الم كعب القدم

عادة ما تأتي آلام الكعب تدريجيا، مع عدم وجود إصابة في المنطقة المصابة، وكثيرا ما يحدث ذلك من خلال ارتداء حذاء مسطح، كما يمكن أن تسبب الأحذية المسطحة تمدد اللفافة الأخمصية إلى الحد الذي تصبح فيه المنطقة ملتهبة.

وفي معظم الحالات يكون الألم تحت القدم نحو الجزء الأمامي من الكعب، كما أنه قد تتحسن وتزول الأعراض بعد فترة وقد تعود لتزداد سوءا مرة أخرى.

متى يجب استشارة الطبيب؟

عندما تجد الآتي:

ألم شديد مصحوب بانتفاخ بالقرب من الكعب.

هناك تخدير أو وخز في الكعب وكذلك الألم والحمى.

لا تستطيع المشي بشكل طبيعي.

لا يمكنك ثني قدمك إلى أسفل.

لا يمكنك الوقوف على أصابع قدمك.

استمرار ألم الكعب أكثر من أسبوع.

لا يزال هناك ألم كعب عندما تكون واقفا أو عند المشي.

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