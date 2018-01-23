فوائد رائعة للبرقدوش.. اكتشفوها الان !

على الرغم من التقدم العلمي الذي وصل إليه علم الطب في علاج الكثير من الأمراض ، إلا أن العلاج بالأعشاب ما زال يفرض نفسه حتى الآن ، ومن أهم هذه الأعشاب المستخدمة في علاج الكثير من الأمراض : البردقوش ، وسنتعرف على فوائد البردقوش فى هذا المقال عشبة البردقوش أو المردقوش البردقوش(Origanum majorana باللاتينية) من الأعشاب الطبية المستخدمة منذ القدم، وهو من فصيلة النباتات العطرية، وتنتشر في منطقة حوض البحر المتوسط، ويتميز بالطعم الحلو اللاذع، كما يُطلق عليه أسماء أخرى في مناطق مختلفة من العالم العربي مثل : مردقوش، مرقوش برى، مردكوش، مرزنجوش، السمسق، الزعتر البري، العتْرَة، المرْو، ريحان البر، حبق الفتى، العبقر، الصعتري، ويعرف في المملكة العربية السعودية باسم الدوش أو الوزاب، ولقد استخدم البردقوش في العصر اليوناني كرمز للسلام والتوازن النفسي والسعادة كما استخدم في صناعة أطواق الورد.

البردقوش أو المردقوش

فى الطب النبوي والأديان عُرف البردقوش في الكتاب المقدس باسم الزوفا، وكذلك فإن له تقديسًا كبيرًا في الديانة الهندوسية حيث كانت تعتقد أن له قدرة على طرد الحزن، كما اتفق كثير من العلماء المسلمين ومنهم ابن القيم في زاد المعاد، والإمام الألوسي والذهبي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصفه للصداع الذي لا ينفع معه الفصد ولا الحجامة، كما كان يصفه للنساء اللاتي لديهن خلل في الحيض، وكذلك لمن لديها عقم.

القيمة الصحية للبردقوش

تتميز أعشاب البردقوش بالطعم الحلو واللاذع معًا، كما تتمتع بفوائد صحية عديدة؛ لأنها تحتوي على خواص مضادة للبكتيريا ومضادات للأكسدة، بالإضافة إلى احتوائها على العديد من الأملاح المعدنية والفيتامينات المفيدة للصحة، وتستخدم كل أجزاء البردقوش في صناعة الأدوية وفي علاج بعض الأمراض، كما يستخدم في بعض الصناعات الغذائية والتوابل، لما تتميز به من نكهة رائعة.

استخدام البردقوش للتخسيس أكثر فائدة من الشاي الأخضر

تشير الكثير من الأبحاث التي أجريت حول البردقوش والشاى الأخضر إلى أن البردقوش للتنحيف أكثر فائدة من الشاي الأخضر خصوصاً للراغبين في التخلص من السمنة، حيث إنه يقوم بالدور الذي يقوم به الشاي الأخضر، بالإضافة إلى أن له العديد من الفوائد الأخرى، وقد تناولنا في مقال سابق فوائد الشاي الأخضر فيما يتعلق بتقليل الوزن والتخلص من السمنة .

فوائد البردقوش الطبية

يحتوي البردقوش على المغذيات النباتية والفيتامينات والأملاح التي تساعد على التمتع بصحة جيدة، ومن هذه الفوائد ما يلي:

فوائد البردقوش للبرد

تحتوي أعشاب البردقوش الطازجة على نسبة عالية من فيتامين C، ولذلك فإنه يعد مشروباً رائعاً لمقاومة نزلات البرد والأنفلونزا، كما يستخدم في علاج السعال ، حيث يعمل على إزالة الاحتقان ويقي من العدوى الفيروسية والتهاب القصبة الهوائية والجيوب الأنفية وكذلك الصداع كما يخفف من التهاب الحنجرة والبلعوم، وهو علاج فعال للربو أيضاً، ويتم ذلك عن طريق غلي أوراق البردقوش، ويمكن استخدامه للأطفال والكبار.

فوائد البردقوش للجهاز الهضمي

يعمل البردقوش على تحسين أداء الجهاز الهضمي، حيث يساعد على عملية الهضم بصورة أفضل عن طريق إفراز إنزيمات هاضمة، كما يحسن من الشهية ويخفف الشعور بالغثيان، ويساعد على التخلص من انتفاخ البطن والتقليل من الغازات، ويلطف من تشنجات المعدة والتقلصات المؤلمة، ويعالج الإسهال، ويعمل كملين لحالات الإمساك المزمنة، ويعمل على علاج القولون.

فوائد البردقوش لعلاج أمراض العيون

يحتوي البردقوش على نسبة عالية من فيتامين A، وهو مهم جدًّا للحفاظ على صحة البشرة والأغشية المخاطية، كما يحتوي على مركب Zea-xanthin المفيد جداً لصحة العين والذي يساعد على الوقاية من أمراض الإبصار المصاحبة لتقدم السن كمرض التنكس البقعي، والمياه الزرقاء.

فوائد زيت البردقوش لأمراض القلب والأوعية الدموية

يعتبر البردقوش مقوياً لعضلة القلب، كما أنه يساعد على تقليل الكوليسترول، والحد من تصلب الشرايين، كما يساعد زيت البردقوش على تحسين أداء الدورة الدموية وتخفيض ضغط الدم، ويقلل من خطر الإصابة بالجلطات.

فوائد البردقوش للغدة الدرقية

يستخدم البردقوش كمهدئ كما يعمل على نشاط الغدد الدرقية حيث يقوم بعلاج القلق العصبي ويحد من التوتر ويزيد من الهدوء بما يحتوي على مركب الفلافونويد والمعروف تأثيره المهدئ للأعصاب، وتم استخلاص المركبات التي تعمل على تنظيم هرمونات الغدة الدرقية وهي البرولاكتين والألدوستيرون والبروستاجلاندين، كذلك يمكن استخدامه عند الشعور بالأرق.

فوائد البردقوش لمرضى السكري

أثبتت الكثير من الأبحاث العلمية أن للبردقوش أثراً كبيراً في مرض السكري، حيث إنه يساعد على خفض نسبة السكر في الدم، وذلك نتيجه لاحتوائه على زيوت تعمل على زيادة ذلك الأثر.

فوائد البردقوش للدورة الشهرية

يستخدم البردقوش المغلي لتهدئة آلام الطمث والتقليل من تقلبات المزاج الناتجة عنه.

يستخدم البردقوش المغلي كمُدِر طبيعي للحليب عند الرضاعة.

يستخدم في تنظيم الدورة الشهرية والحد من آلامها، حيث يعمل على تنظيم هرمون البرولاكتين المسئول عن انتظام الدورة الشهرية وإدرار الحليب.

فوائد البردقوش لمرضى الكبد

يعمل البردقوش على حماية خلايا الكبد من التلف، وعليه فإنه يعمل على الوقاية من مرض تليف الكبد.

فوائد طبية أخرى للبردقوش

يعمل كمضاد حيوي رائع ويساعد على شفاء الجروح.

يحتوي على نسبة عالية من فيتامين A، والبيتاكاروتين، واللوتين وغيرها من مضادات الأكسدة القوية، وبتجمع تلك المركبات معًا، فإنها تكون بمثابة معمل للتخلص من مشتقات الأكسجين الحرة التي تتسبب في العديد من الأمراض وتساعد في ظهور علامة تقدم السن.

يحتوي على فيتامين c الخارقة حيث يعمل كمضاد للأكسدة والذي يساعد على محاربة الجذور الحرة، ويساعد على تقوية جهاز المناعة.

تعد أوراق البردقوش مصدراً غنياً للحصول على الحديد كما تحسن من قدرة نقل الاكسجين في الجسم.

يستخدم في علاج آلام الظهر والعضلات.

يحتوي البردقوش على بعض المركبات الكيميائية كالـ ” الأوجنيول، السابنين، السيمين، التربينولين، واسيتات اليناليل” وكلها تعمل كمضادات للبكتيريا والالتهابات.

يساعد على الحفاظ على صحة العظام لاحتوائه على نسب عالية من فيتامين K الذي يساعد أيضاً على الوقاية من الإصابة بمرض الزهايمر.

اضرار البردقوش وموانع استخدامه

كباقي الأعشاب فإن الإكثار منه قد يضر بالصحة، حيث يحذر كثير من الأطباء من تناول البردقوش في فترات الحمل، كما يُنصح بعدم الإكثار من تناوله في فترات الرضاعة.

طريقة استخدام البردقوش

توضع ملعقة صغيرة من البردقوش الجاف في كوب ثم يصب عليه ماء مغلي ويغطى ويترك ما بين 10 إلى 15 دقيقه ثم يصفى ويشرب مرتين مرة في الصباح ومرة في المساء.

والآن عزيزي القارئ ، هل عرفت فائدة عشب البردقوش وقيمته الطبية ، أخبرنا هل جربته من قبل؟ فبعد استخدامك له ربما تدهشك نتائجه وتجعلك لا تكف عن استخدامه مطلقاً، ولربما اكتشفت أنه من أفضل الأعشاب العلاجية إن لم يكن أفضلها،