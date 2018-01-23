هل سمعتم يوماً بالوزن الكاذب؟ وكيف يزداد الوزن بين ليلة وضحاها؟

نلاحظ أحياناً أنّ بعض الأشخاص يعانون من ​ازدياد الوزن​ وبشكل مفاجئ من يوم إلى آخر، وهنا الصدمة خصوصاً في حال لم يتناول الشخص الكمية الكبيرة من الطعام.

وبحسب ما أظهرت نتائج دراسة أجرتها عيادة مايو كلينيك الأميركية، أكدت أن هذا ما يسمى بـ”الوزن الكاذب” أو “احتباس الماء في الجسم”. فقد وجد الباحثون أن هذه المشكلة تسبب اكتساب ما لا يقل عن كيلوغرامين.

ولتجنب ذلك، نصح الباحثون بضرورة تجنب تناول الأطعمة الغنية بالملح لأن الصوديوم يسبب احتباس الماء والانتفاخ. ودعوا أيضاً إلى تناول مأكولات تحتوي على البوتاسيوم، مثل الموز والسبانخ والرمان.

وأخيراً، طالبوا بالحدّ من تناول النشويات المصنعة لأن هذا يحدّ من قدرة الجسم على التخلص من الصوديوم المسبب لزيادة الوزن الكاذبة. وأشاروا إلى ضرورة شرب كمية كافية من الماء يومياً.